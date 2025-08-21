FCSB reușise să deschidă scorul în minutul 32 în Scoția, prin Daniel Bîrligea, dar a primit o lovitură de proporții șase minute mai târziu.

Juri Cisotti, roșu în Aberdeen - FCSB



Juri Cisotti (32 de ani), unul dintre favoriții patronului Gigi Becali, a comis un fault dur în preajma careului advers, pentru a opri un contraatac, și a primit direct cartonașul roșu din partea arbitrului Serdar Gozubuyuk.



Imediat după ce olandezul a scos cartonașul roșu, Cisotti, Adrian Șut și Valentin Crețu au protestat vehement, dar nu au reușit să-l impresioneze pe omul care împarte dreptatea la această partidă. Fundașul dreapta a văzut chiar și un cartonaș galben.



Italianul a fost transferat de FCSB în iarnă și a devenit rapid unul dintre favoriții lui Gigi Becali. Chiar și în acest sezon, patronul campioanei l-a ”menajat” pe Cisotti, pe care-l consideră ”cel mai bun” din echipa sa.



Așa arată primul 11 al FCSB-ului în meciul cu Aberdeen! Înlocuitorii „interzișilor”



FCSB nu se poate baza pe Ngezana, Radunovic și Baba Alhasan din cauza problemei cu vizele pe care le-au avut cei trei, iar Elias Charalambous și Mihai Pintilii au găsit soluțiile pentru a-i înlocui.



Echipele de start:

