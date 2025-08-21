Gigi Becali a numit MVP-ul din Aberdeen - FCSB: "De departe numărul 1! Cel mai bun meci de când e la noi"

Campioana României a condus cu 2-0 în Scoția, prin golurile marcat de Daniel Bîrligea și Darius Olaru, dar nu și-a putut menține avantajul până la final. Aberdeen a înscris de două ori, în minutele 61 și 89.

Gigi Becali: "Daniel Bîrligea, de departe numărul 1 în Aberdeen - FCSB 2-2"



FCSB a jucat, aproape o oră, în inferioritate numerică. Juri Cisotti a fost eliminat în minutul 39, după un fault dur, cu care a vrut să oprească un contraatac.



Gigi Becali consideră că nu poate exista vreo discuție legată de omul meciului. Patronul campioanei l-a elogiat pe Daniel Bîrligea, cel care a deschis scorul și a pasat decisiv la reușita lui Darius Olaru din debutul actului secund.

"Nu mai are rost să întrebați asta. Bîrligea! A fost cel mai bun meci de când este la noi. Nu că a dat gol și pasă de gol, dar cum s-a descurcat în toate situațiile alea complicate, cu câte 3, 4 adversari pe el.



Cum a ieșit din clinciurile alea... Bîrligea, de departe, numărul 1", a spus Gigi Becali, la Digisport.