Gigi Becali a numit MVP-ul din Aberdeen - FCSB: "De departe numărul 1! Cel mai bun meci de când e la noi"

Europa League
Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a comentat remiza înregistrată de campioana României pe terenul lui Aberdeen, scor 2-2, în prima manșă din play-off-ul Europa League. Meciul a fost LIVE pe VOYO.

Gigi BecaliFCSBAberdeen
Campioana României a condus cu 2-0 în Scoția, prin golurile marcat de Daniel Bîrligea și Darius Olaru, dar nu și-a putut menține avantajul până la final. Aberdeen a înscris de două ori, în minutele 61 și 89.

Gigi Becali: "Daniel Bîrligea, de departe numărul 1 în Aberdeen - FCSB 2-2"

Gigi Becali consideră că nu poate exista vreo discuție legată de omul meciului. Patronul campioanei l-a elogiat pe Daniel Bîrligea, cel care a deschis scorul și a pasat decisiv la reușita lui Darius Olaru din debutul actului secund.

"Nu mai are rost să întrebați asta. Bîrligea! A fost cel mai bun meci de când este la noi. Nu că a dat gol și pasă de gol, dar cum s-a descurcat în toate situațiile alea complicate, cu câte 3, 4 adversari pe el. 

Cum a ieșit din clinciurile alea... Bîrligea, de departe, numărul 1", a spus Gigi Becali, la Digisport.

  • Returul FCSB - Aberdeen se joacă la București, joi, 28 august, de la ora 21:30.

Miza este una importantă pentru FCSB înainte de returul de la București. O calificare în Europa League ar aduce, din start, șapte milioane de euro în cont, sumă la care se pot adăuga și alți bani, în funcție de rezultate și biletele vândute la meciuri.

De cealaltă parte, prezența în Conference League ar asigura o sumă mai mică, de cinci milioane de euro. 

VIDEO Rezumat Aberdeen - FCSB 2-2 (VOYO)

Răzvan Raț a văzut golul lui Bîrligea cu Aberdeen și a rămas uluit: "Ce bine îi rămâne!"
Elias Charalambous, supărat după egalul FCSB-ului din Scoția: ”Cred că a fost cam mult”
Daniel Bîrligea cere intervenția UEFA după Aberdeen – FCSB: ”Să facă o anchetă, ceva!”
„Taxații” lui Ciprian Marica după Aberdeen - FCSB 2-2: „Ieși puțin la joc!”
Răzvan Raț a evidențiat marea greșeala a lui FCSB în partida cu Aberdeen
Aberdeen - FCSB 2-2 a fost pe VOYO | Echipa calificată în Europa League se decide la București

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Hacken - CFR Cluj 7-2. Umilință istorică! Suedezii au măcelărit echipa lui Dan Petrescu

Vezi live online Aberdeen - FCSB. Cum și unde poți vedea meciul din play-off-ul Europa League în România

Reacția BBC după ce 3 jucători de la FCSB au primit interzis la duelul cu Aberdeen

Anunțul făcut de antrenorul lui Al Gharafa la câteva zile după întâlnirea Florinel Coman - Gigi Becali

