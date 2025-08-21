FCSB a plecat cu un punct din Scoția, după 2-2 cu Aberdeen în manșa tur a play-off-ului Europa League. însă prestația campioanei nu l-a convins pe Ciprian Marica.

Invitat în ediția specială Play ON Sport difuzată pe VOYO, fostul atacant al naționalei a criticat modul în care roș-albaștrii au gestionat finalul de meci.

„Taxații” lui Ciprian Marica după Aberdeen - FCSB 2-2: „Ieși puțin la joc!”

FCSB a condus cu 2-0 prin golurile lui Daniel Bîrligea (min. 32) și Darius Olaru (min. 47), chiar dacă Juri Cisotti fusese eliminat înainte de pauză. Totuși, campioana României a cedat teren inexplicabil și a fost egalată pe final, după reușitele lui Polvara (61) și Sokler (89).

La final, Ciprian Marica a „taxat” apărarea și mijlocașii, pe care i-a acuzat că au stat prea jos pe teren.

„Fundașii centrali și mijlocașii centrali rămâneau într-o poziție fixă. Ieși puțin la joc! Nu înțeleg de ce senzația, când ai un om mai puțin, e ca și cum am fi patru sau cinci mai puțini! E inexplicabil cum ne retragem așa de jos. Ei au 2-3 jucători cu un atacant, suntem egali. De ce ne retragem așa cu un om în minus? Nu am nicio explicație pentru asta”, a spus fostul internațional.

Gigi Becali: ”Eu zic că ne calificăm”



„Eu nu am avut emoții. Calificat dacă ești într-o competiție, nu mai ai emoții. În momentul în care joci cu un om în minus atât timp, te lași în mâna lui Dumnezeu.Ei (n.r. - Aberdeen) au avut cel puțin două intrări mai tari decât a lui Cisotti. Una la Tănase și una la Olaru, mi se pare. Arbitrul a fost de partea lor.



Am jucat în deplasare. Am făcut un meci bun. E adevărat, posesie sterilă la ei. N-au avut ocazii deloc la început. După care, nici în superioritate n-au avut ocazii. Am făcut 2-0, am luat un gol dintr-un corner. După au avut mai multe ocazii ei, e adevărat. Un rezultat de egalitate e foarte bun pentru noi.



Eu cred că ne calificăm la București. Eu zic că noi avem o echipă mai valoroasă decât ei”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.



Miza este una importantă pentru FCSB înainte de returul de la București. O calificare în Europa League ar aduce, din start, șapte milioane de euro în cont, sumă la care se pot adăuga și alți bani, în funcție de rezultate și biletele vândute la meciuri.



De cealaltă parte, prezența în Conference League ar asigura o sumă mai mică, de cinci milioane de euro.

