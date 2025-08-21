„Roș-albaștrii” au deschis scorul prin Daniel Bîrligea, iar Dariu Olaru a făcut 2-0 imediat după startul reprizei secunde.

Cartonașul roșu încasat de Juri Cisotti în minutul 39 s-a resimțit pe parcursul părții secunde, iar scoțienii au egalat după golurile lui Dante Polvara și Ester Sokler.

Răzvan Raț a evidențiat marea greșeala a lui FCSB în partida cu Aberdeen: „Am părut speriați”

Aflat în studio-ul „Play On Sport”, Răzvan Raț a evidențiat retragerea FCSB-ului imediat după marcarea golului doi de către Olaru.

Fostul căpitan al naționalei României consideră că aceasta a fost marea greșeală a campioanei României.

