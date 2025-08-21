VIDEO EXCLUSIV Răzvan Raț a evidențiat marea greșeala a lui FCSB în partida cu Aberdeen

FCSB a remizat, scor 2-2, în fața lui Aberdeen, în meciul tur din play-off-ul Europa League. Meciul a putut fi urmărit pe VOYO.

„Roș-albaștrii” au deschis scorul prin Daniel Bîrligea, iar Dariu Olaru a făcut 2-0 imediat după startul reprizei secunde.

Cartonașul roșu încasat de Juri Cisotti în minutul 39 s-a resimțit pe parcursul părții secunde, iar scoțienii au egalat după golurile lui Dante Polvara și Ester Sokler.

Răzvan Raț a evidențiat marea greșeala a lui FCSB în partida cu Aberdeen: „Am părut speriați”

Aflat în studio-ul „Play On Sport”, Răzvan Raț a evidențiat retragerea FCSB-ului imediat după marcarea golului doi de către Olaru.

Fostul căpitan al naționalei României consideră că aceasta a fost marea greșeală a campioanei României.

„A fost 1-0, iar apoi golul de 2-0 a venit când eram în 10 oameni.

Am dat gol în inferioritate numerică, dar după aceea am părut oarecum speriați. Practic, ultimele 20 de minute, cum se spune, am stat cu fundul în poartă. Asta spunea și Ciprian Marica: am stat prea jos ca linie defensivă.

Oarecum, i-am invitat să centreze, ceea ce, până la urmă, le-a permis să fie aproape de a marca și al treilea gol. Puteam să pierdem acest meci de la 2-0, pur și simplu.

A părut puțin ca un asediu. Încă o dată, nu cu foarte multe ocazii, dar, una peste alta, au revenit de la 2-0 și ar fi putut chiar să ne bată”, a spus Răzvan Raț la emisiunea „Play On Sport” de pe VOYO.

