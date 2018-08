"E viciu de regulament si nu e ok!" Mihai Stoica, nemultumit de o regula UEFA, dar si de jucatori: "E deranjant ca au facut asta"

Chiar daca au trecut cu 6-0 la general de Rudar Velenje, stelistii au gasit si cateva motive de nemultumire. Unul dintre acestea a fost legat de numarul cartonaselor galbene incasate.

Mihai Stoica, directorul sportiv al FCSB, s-a declarat nemultumit de faptul ca, in ciuda meciului facil pe care echipa ros-albastra l-a avut, jucatorii au luat foarte multe cartonase galbene. Aceste cartonase pot conta in tururile urmatoare.

Pe de alta parte, echipele care vor intra in turul 3 si in Play Off vor fi avantajate. Ele nu pot pierde jucatori din cauza cumului de galbene.



"E deranjant ca am primit 8 galbene in aceasta dubla. Este un viciu de regulament! Sunt echipe care vin direct in Play Off si nu au probleme. Noi venim cu atatea cartonase... Sper ca jucatorii sa nu acumuleze cate trei galbene pana atunci", a spus Mihai Stoica la PRO X, dupa FCSB 4-0 Rudar.

Junior Morais, Mihai Balasa si Florin Tanase au primit galbene aseara.

Momcilovic, R. Benzar, Teixeira, Qaka si Gnohere au fost avertizati in turul din Slovenia.