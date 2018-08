Inca un roman la Juventus! Primul lucru pe care l-a facut: poza cu Cristiano Ronaldo | FOTO

Juventus a mai adus un roman la Torino dupa ce l-a luat pe pustiul Dragusin.

Nu este vorba despre un transfer propriu zis, ci despre o revenire. Laurentiu Branescu, portarul imprumutat pentru ultimele doua sezoane la Dinamo, s-a intors la Juventus.

Branescu nu a ratat ocazia si s-a fotografiat cu Cristiano Ronaldo imediat ce a ajuns in cantonamentul echipei. Ronaldo este marele transfer al verii in Europa: a venit de la Real Madrid pentru 105 milioane de euro.

Branescu, in varsta de 24 de ani, a fost achizitionat de Juventus in 2012 de la Ramnicu Valcea pe cand era doar un copil. Portarul roman nu a prins niciun meci pentru prima echipa a italienilor, fiind imprumutat la Juve Stabia, Haladas, Omonia, iar in perioada 2016-2018 la Dinamo.