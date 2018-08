SURPRIZA SERII in Europa League, explicata din Romania: "Credeti-ma, stiu foarte bine!" Cine i-a eliminat de fapt pe Stanciu si Chipciu din Europa

Sparta Praga a fost eliminata de modesta Subotica. Sarbii au castigat meciul tur din Serbia, scor 2-0, iar cehii au castigat returul cu 2-1. Nu a fost suficient pentru o calificare pentru echipa romanilor.

vorbind despre meciul cu Hajduk Split, urmatorul adversar al FCSB din turul 3 preliminar al Europa League, Mihai Stoica a incercat sa explice si rezultatul de la Praga. Stoica este de parere ca este accesul in grupele unei competitii europene este destul de dificil in fotbalul de astazi.



"Credeti-ma ca stiu foarte bine, Subotica are jucatori care castiga 500 de euro pe luna. E o calificare importanta, au eliminat o echipa ca Sparta Praga care are jucatori care castiga 600.000 de euro pe luna. Iubitorii fotbalului sa inteleaga ca este dificil sa te califici in grupe indiferent de numele adversarului", a declarat Mihai Stoica la ProX.



S-a lasat cu scandal la meciul dintre Sparta si Subotica. Sebastian Coltescu a dictat penalty-ul care i-a scapat pe sarbi de prelungiri, iar fanii Spartei au intrat pe teren. Meciul a fost prelungit cu 8 minute, iar arbitrul roman a acordat si doua cartonase rosii.