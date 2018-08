Vlad Dragomir si-a gasit echipa.

Pustiul roman a fost pus "pe liber" de Arsenal, s-a antrenat cu ACS Poli Timisoara, iar acum a semnat cu Perugia. Vlad Dragomir, in varsta de 19 ani, a semnat un contract valabil pe 3 sezoane cu italienii. Perugia evolueaza in Serie B.

Vlad Dragomir s-a despartit de Arsenal in aceasta vara. Mijlocasul de 19 ani a petrecut 3 ani la formatia engleza, a fost urmarit de AS Monaco, insa trecerea in Principat nu s-a mai realizat.