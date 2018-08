Cehii sunt REVOLTATI dupa prestatia lui Coltescu: "Decizie prea DURA luata de arbitrul roman!" Reactia lui Stanciu: motivul pentru care Sparta e OUT din Europa

Sparta Praga a parasit Europa League din turul 2 preliminar. Modesta Subotica din Serbia a eliminat echipa romanilor din Cehia dupa ce a castigat meciul de pe teren propriu cu 2-0, iar returul a fost pierdut cu 1-2.

Sebastian Coltescu a fost in centrul atentiei la acest meci. Arbitrul roman a dictat penalty pentru Subotica la scorul de 2-0 pentru Sparta Praga, rezultat ce permitea cehilor cel putin o trecere in prelungiri.

"Suntem foarte dezamagiti. Nu-l vom pune la zid pe Radakovic, dar decizia arbitrului roman de a da penalty la acea faza mi s-a parut una prea dura", a declarat Zdenek Scasny.

Fanii Spartei au intrat pe teren dupa decizia lui Coltescu, fara a deveni violenti, insa arbitrul roman a fost nevoit sa intrerupa meciul 7-8 minute. Sparta Praga risca o amenda serioasa din partea UEFA pentru ca fanii au intrat pe teren si, cel mai probabil, urmatorul meci european va fi jucat cu portile inchise.

Nicolae Stanciu este de parere ca Sparta Praga a ratat calificarea la meciul de aseara, de pe teren propriu.

"Multi coechipieri spun ca am pierdut calificarea in tur, dar eu nu sunt de acord. Acasa am ratat-o. Am avut meciul in mana, 2-0 pe tabelă si ne-am creat multe alte ocazii, pe care insa le-am irosit. Apoi, am avut ghinion la penalty", a declarat Nicolae Stanciu.