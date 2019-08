Dupa Vitoria, potopul? Daca FCSB pierde calificarea, Becali vrea sa puna pe liber cel putin 8 fotbalisti

Lotul ar urma sa fie „usurat” de 8 jucatori imprumutati sau dati afara, daca singurele obiective raman competitiile interne.

Daca FCSB este eliminata de Vitoria Guimaraes in play-off si daca pierde calificarea in grupele Europa League, clubul ar pierde cel putin 6 milioane de euro (bani din preliminarii, bonusul de calificare in grupe, market pool, coefficient ranking, bilete + inca maxim 4.5 milioane in functie de rezultate si de locul ocupat la final in grupa). Un esec in Portugalia ar schimba complet strategia clubului, iar 9-10 fotbalisti ar fi in pericol sa le fie reziliate contractele sau sa fie imprumutati pana la finalul sezonului. In conditiile in care s-a ajuns sa se plateasca anual in jur de 4 milioane de euro doar pentru salariile nete ale jucatorilor din lotul actual, Becali ar vrea sa economiseasca intre 100.000 si 150.000 de euro pe luna dupa debarasarea de acesti fotbalisti.

Partida Vitoria Guimaraes - FCSB este in direct la Pro TV in aceasta seara de la ora 22.00.



„Avem nevoie de 23-24 de jucatori si avem 31-32. Avem prea multi jucatori. Vom vedea ce se intampla si ce vom face, dupa meciul cu Guimaraes”, a spus Gigi Becali zilele trecute, care se pare ca i-a anuntat si pe jucatori de intentia sa, in timpul ultimelor vizite la cantonamentul de la Berceni. Pe „lista neagra” a patronului Gigi Becali se afla deja Claudiu Belu, Diego Salomao, Lukasz Gikiewicz, Andrei Marc, Andrei Vlad, Alexandru Stan si Marko Momcilovici, dar acestora li se mai pot adauga inca 2-3 fotbalisti, in functie de evolutiile din aceasta seara si rezultatul confruntarii cu Vitoria Guimaraes.

Cel mai probabil, lista finala a plecarilor va fi intocmita la jumatate lunii septembrie, dupa ce majoritatea fotbalistilor accidentati vor trece peste convalescenta. De asemenea, una dintre plangerile antrenorilor a fost ca au prea multi jucatori la antrenament si nu pot lucra eficient cu 30-35 de persoane.

Lotul actual al FCSB:

Portari (3) - Cristian Balgradean, Andrei Vlad, Toma Niga

Fundasi (11) - Bogdan Planici, Iulian Cristea, Aristidis Soiledis, Valentin Cretu, Ionut Pantiru, Marko Momcilovici, Sorin Serban, Claudiu Belu, Andrei Marc, Alexandru Stan, Bojidar Ciorbadjinski

Mijlocasi (14) - Mihai Pintilii, Dragos Nedelcu, Florinel Coman, Lucian Filip, Florin Tanase, Olimpiu Morutan, Thierry Moutinho, Ionut Vana, Ovidiu Popescu, Diogo Salomao, Razvan Oaida, Mihai Roman, Adrian Popa, Dennis Man

Atacanti (3) - Harlem Gnohere, Ioan Hora, Lukasz Gikiewicz

Jucatori de la FCSB II si de la juniori aflati in anturajul echipei de seniori: Alexandru Arnold, Radu Zamfir, Marian Botezatu, Laurentiu Ardelean, Ovidiu Perianu, Adrian Nita, Emilian Pacionel, Theodor Bota

Jucatori imprumutati de FCSB la alte echipe: Darius Olaru (Gaz Metan Medias), Razvan Ducan (FC Arges), Gabriel Simion (Astra Giurgiu), Ianis Stoica (Petrolul), Alexandru Bodea, Daniel Toma, Tudor Moldovan, Mihailo Mitrov, Stefan Cana, Robert Baciut, Alexandru Nicola (toti, Farul Constanta), Robert Ion, Cristian Dumitru, Cristian Andrei, Adrian Sut (toti, Academica Clinceni), Salvatore Marrone, Stefan Pacionel (ambii, Dunarea Calarasi), Ovidiu Horsia (Poli Iasi), William De Amorim (Xanthi)

De cine s-a despartit FCSB de curand:

Bogdan Andone (antrenor principal, demisie), Vergil Andronache (antrenor principal/secund, demisie), Romario Benzar (2.000.000 euro, Lecce), Junior Morais (600.000 euro, Gaziantep Gazisehir), Mihai Balasa (100.000 euro, CS „U” Craiova), Daniel Benzar (liber de contract, FC Voluntari), Florentin Matei (contract reziliat, Astra Giurgiu), Raul Rusescu (contract reziliat, Giresunspor), Adrian Stoian (contract reziliat, Livorno), Filipe Teixeira (final de contract)