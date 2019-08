FCSB poate opri transferul unui fost jucator de la Barcelona! Mutarea pregatita pentru grupele Europa League

Cei de la Vitoria Guimaraes vor un jucator de la AC Milan, trecut si pe la Barcelona!

FCSB incearca sa revina in grupele Europa League de unde a lipsit in sezonul trecut. Spre deosebire de vicecampioana Romaniei, Vitoria n-a fost nici macar in cupele europene sezonul trecut, insa a ajuns in grupe in sezonul 2017/2018, reusind o victorie si 2 egaluri in grupa cu Marseille, Salzburg si Konyaspor.

Cei de la Vitoria isi propun sa treaca de grupele Europa League in acest sezon si pregatesc deja o mutare importanta, daca reusesc sa o elimine pe FCSB. Conform Leeuwarder Courant, Vitoria il vrea pe Alen Halilovic! Mijlocasul de 23 de ani este in prezent la Standard Liege, acolo unde este imprumutat de AC Milan.

Halilovic nu intra in carti la Standard iar Vitoria vrea sa-l aduca tot sub forma de imprumut, cu optiune de cumparare la finalul sezonului. Halilovic este si pe lista celor de la Heerenveen.

Cumparat de Barca la 18 ani

Considerat unul dintre cei mai promitatori tineri jucatori croati in urma cu 5 ani, Halilovic a fost cumparat de Barcelona cand avea doar 18 ani. Nu a reusit sa se impuna si apoi a trecut pe la Gijon, Hamburg, Las Palmas, Milan si Standard Liege.