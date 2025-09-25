Unicul gol al meciului a fost marcat de David Miculescu în minutul 13, dar eroul serii a fost portarul Ștefan Târnovanu, care a avut șapte intervenții decisive și a fost notat cu 8.2 de FlashScore, cea mai mare notă a partidei.

Ștefan Târnovanu: „E o bucurie foarte mare!”

Olandezii au pus presiune pe poarta roș-albaștrilor, însă Târnovanu a fost de netrecut. FCSB obține astfel trei puncte uriașe, după un start de sezon dezastruos în Superliga, unde campioana României ocupă un loc rușinos în clasament.

La finalul, goalkeeperul roș-albaștrilor a rămas cu picioarele pe pământ. Târnovanu a făcut o scurtă analiză a meciului și a vorbit și despre coechipierul său, Mihai Lixandru.

”E o bucurie foarte mare, pentru că anul acesta am primit foarte multe goluri. Este o victorie foarte importantă pentru noi.

Băieţii au făcut un meci aproape perfect, e normal ca şi ei să aibă ceva ocazii. Anul trecut, în Europa, au fost meciuri în care ne-am apărat foarte bine.

(n.r.-despre accidentarea lui Lixandru) Astăzi dimineaţă am aflat că a ajuns la spital şi că se operează.

(n.r.-despre fani) E foarte important, ţinând cont de locul jalnic în care suntem în campionat. Contează foarte mult pentru noi”, a spus Ştefan Târnovanu.

Etapa viitoare, FCSB joacă acasă cu Young Boys Berna. Până atunci, pe campioana o așteapta duelul cu Oțelul în campionat. Ambele partide vor putea fi urmărite în format LIVE TEXT pe Sport.ro!

