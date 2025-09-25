Atacantul central este trimis la Metalul sub formă de împrumut de la Dinamo. ”Câinii” l-au transferat pe Vali Dumitrache în 2024 liber de contract de la Farul Constanța.



Fotbalistul a mai fost trimis sub formă de împrumut de Dinamo și la CS Afumați, unde a bifat 22 de apariții și și-a trecut numele pe tabela de marcaj în șapte situații.



Atacant pentru Dinamo: ”Vreau să demonstrez! Sunt sigur că o să fac față cu brio”



La finele actualei stagiuni, Vali Dumitrache se poate întoarce la Dinamo. Fotbalistul își dorește cu ardoare să intre în calculele lui Zeljko Kopic, antrenorul croat din Ștefan cel Mare.



”Sper să am șansa să fac pregătirea cu ei. Și, după, să decidă ei dacă fac față sau nu. Eu vreau să demonstrez. Sezonul ăsta o să mă pregătesc foarte bine și sunt sigur că o să fac față cu brio.



Obiectivul meu e să mă întorc în Superliga. Sper ca Metalul să fie rampa mea de lansare în prima ligă. Sau, de ce nu, să promovăm și să merg cu Metalul.



Pare greu, la prima vedere, dar știu ce echipă avem și cunosc și Liga 2 destul de bine. E al treilea sezon și chiar cred că putem”, a spus Vali Dumitrache într-un interviu pentru Sport.ro.



Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Vali Dumitrache, mai ales că e un jucător de perspectivă. La Metalul, fotbalistul a înscris un gol în șase meciuri.

