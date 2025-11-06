Darius Olaru (27 de ani) s-a arătat încrezător înaintea partidei FC Basel - FCSB. Duelul contând pentru etapa a 4-a din grupa unică a Europa League se va desfășura astăzi, de la 19:45, și va fi transmis LIVE TEXT de către Sport.ro.

Mesajul căpitanului Darius Olaru înainte de FC Basel - FCSB

Olaru a subliniat că „roș-albaștrii” trebuie să se mobilizeze și să alerge foarte mult pentru a se întoarce în România cu toate cele trei puncte din Elveția. Mijlocașul ofensiv a susținut că echipa sa poate să o învingă acasă pe campioana din „Țara Cantoanelor”.

„Trebuie să ne mobilizăm, să alergăm unul pentru celălalt și zic eu că avem o șansă bună să obținem victoria acolo.

La fel ca și noi, și ei au fost adversari grei. Mergem acolo să ne jucăm șansa și sper eu să ne întoarcem cu o victorie”, a declarat Darius Olaru, căpitanul roș-albaștrilor.

Un duel important pentru calificare

Confruntarea dintre FC Basel și FCSB se poate dovedi extrem de importantă în lupta pentru calificarea din faza grupelor. Ambele formații au adunat fiecare câte 3 puncte, elvețienii fiind clasați pe locul 24, iar bucureștenii pe 28. Departajarea, în acest moment, este făcută de golaveraj, totuși echilibrat: 3-4 pentru Basel, respectiv 2-4 pentru FCSB.

„Roș-albaștrii” au început cu o victorie grupa unică din Europa League, 1-0 în Olanda cu Go Ahead Eagles, însă au cedat în următoarele două partide: 0-2 acasă cu Young Boys și 1-2 pe teren propriu cu Bologna.

De asemenea, nici Basel nu a strălucit până acum în Europa League. Elvețienii au tot 3 puncte, ca și FCSB, obținute în etapa a doua cu Stuttgart (2-0) pe teren propriu. În rest, au pierdut cu 1-2 în deplasare la Freiburg (runda 1) și 0-2 la Lyon (runda 3, precedenta).

