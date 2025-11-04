În contextul revenirii de formă a căpitanului campioanei, Mihai Stoica a intervenit pentru a clarifica zvonurile privind o presupusă relaţie tensionată între Darius Olaru şi Florin Tănase.



În ultima perioadă, în spaţiul public au apărut informaţii conform cărora armonia din vestiarul campioanei ar fi fost afectată de animozităţi între cei doi lideri.



Momentele care au alimentat aceste speculaţii au fost faza penalty-urilor împărţite din meciul cu UTA Arad şi un episod de la partida cu Botoşani, când Olaru nu ar fi primit banderola. Oficialul FCSB a negat vehement orice conflict, oferind ca exemplu chiar faza loviturilor de pedeapsă de la meciul cu UTA.



"Se caută în teren, se încurajează"



Mihai Stoica a explicat că relaţia dintre cei doi este excelentă, iar gesturile din teren demonstrează acest lucru.



"Să vă spun ceva important, că se vehicula că sunt probleme în vestiar, că Olaru cu Tănase ar fi avut ceva. Jucătorul desemnat să execute lovitura de pedeapsă la meciul cu UTA era Olaru, iar el i-a dat balonul lui Tănase. După care Tănase, care marcase, i-a dat înapoi balonul lui Olaru, chiar dacă el avea nevoie că e pe primul loc în clasamentul golgheterilor", a spus Stoica, potrivit PrimaSport.



Oficialul FCSB a insistat asupra unităţii grupului: "Dacă cineva nu crede, să se uite la limbajul corpului acestor doi jucători, care se caută în teren, se încurajează, nu s-au certat vreodată. Nu e absolut nicio problemă în vestiar şi nici n-a fost".

