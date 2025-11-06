Datele statistice din acest sezon european arată un echilibru aproape perfect. Atât Basel, cât și FCSB au acumulat câte 3 puncte după primele trei etape. Ambele formații au încasat același număr de goluri (4) și au reușit să încheie câte un meci fără gol primit.



Forma recentă este, de asemenea, similară, ambele având câte o victorie și două înfrângeri în ultimele trei apariții. Elvețienii stau ușor mai bine la golaveraj, cu 3 goluri marcate față de cele două ale roș-albaștrilor, și au un rating mediu Sofascore superior: 6.82, față de 6.77. Chiar și posesia este la același nivel: 42% pentru Basel, 41.3% pentru FCSB.



Olaru vs. Daniliuc: duelul starurilor



Dacă la nivel de echipă echilibrul este cuvântul de ordine, la capitolul individual roș-albaștrii se laudă cu jucătorul momentului. Conform performanțelor din ultimul meci analizat, Darius Olaru a fost "vioara întâi", primind un rating impresionant de 9.4.



Căpitanul FCSB-ului este văzut ca principala amenințare, dominând la capitolele cheie "Atac" (rating 60) și "Creativitate" (rating 64). De partea cealaltă, omologul său de la Basel, F. Daniliuc, deși evaluat cu un solid 7.7, este un jucător cu profil mult mai defensiv (rating 64 la "Apărare"), fiind net sub Olaru la statisticile ofensive.



Meciul de la Basel este programat joi, 6 noiembrie, de la ora 19:45, și va fi arbitrat de albanezul Juxhin Xhaja, un "central" care scoate cartonașul galben din buzunar în medie de 4.89 ori pe meci.

