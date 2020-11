Dan Petrescu, LA PAMANT dupa DEZASTRUL de la Roma: "Nu mai avem cum sa facem nimic!" Antrenorul nu da NICIO SANSA campioanei in Europa League

CFR Cluj a pierdut dramatic in deplasarea de la Roma, 5-0!

Campioana Romaniei a suferit o infrangere usturatoare in meciul cu Roma, incasand nu mai putin de 5 goluri de la italieni. Cu reale probleme de lot din cauza accidentarilor si a coronavirusului, Dan Petrescu a fost nevoit sa apeleze la 'improvizatii' in aparare pentru a suplini absentele jucatorilor decisivi.

La finalul partidei, antrenorul campioanei Romaniei a vorbit din nou de problemele de la echipa, nemultumit doar de numarul mare de goluri incasat.

"Toata lumea e suparata, scorul ma deranjeaza, nu am avut nicio pretentie inainte de meci tinand cont problemele de lot, ma gandeam la un scor mai strans.

Nu am avut nici noroc, orice sut al lor era gol, noi am avut un penalty clar. Nu am ce sa le spun baietilor. Am tras un semnal de alarma, lotul de UEFA e foarte slab.

Omrani e accidentat 3 luni, Vinicius, Cestor nu stim daca ii mai putem baga pe lista UEFA din nou.

Eu sunt realist, nu avem cum sa mai facem nimic. Important e sa nu pierdem duminica. Nu avem nicio solutie pentru duminica...nu vad ce putem face in viitor. Jucatorii pe care vrem sa ii luam sunt liberi de contract, care nu au jucat fotbal de 3 luni. Platim pentru greselile din trecut", a spus Dan Petrescu la finalul meciului.