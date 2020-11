EXCLUSIV | Sorin Cartu a vorbit despre iesirea lui Dan Petrescu de dupa partida cu Gaz Metan: "Am facut altele mai rele!"

CFR Cluj va juca diseara impotriva lui AS Roma, de la ora 19:55.

Sorin Cartu a declarat ca Dan Petrescu seamana foarte mult cu el din anumite puncte de vedere. Oficialul Craiovei a declarat ca iesirile lui Petrescu seamana foarte mult cu ale lui in momentul in care antrena. Cartu crede ca actualul antrenor de la CFR nu este apreciat la adevarata lui valoare, dar ca uneori mai exagereaza atunci cand pune presiune pe arbitri.

"Il inteleg pe Dan Petrescu. Si eu am fost tot pe acolo, poate am facut altele si mai rele. Am niste momente din cariera de antrenor pe care le regret, dar la vremea respectiva nu puteam sa controlez acele trairi. El e un tip caruia ii place sa castige, isi merita performantele pentru ca gandeste orice partida. Eu am vazut si comentariile de pe acolo, ca ar fi castigat 2 milioane si jumatate, pai a castigat putin ca el ti-a bagat vreo 30 si ceva de milioane, practic nici 10% nu a fost recompensat", a declarat Sorin Cartu pentru Pro X.

Sorin Cartu este de parere ca CFR-ul va trebui sa ia modelul celor de la Dinamo Kiev, care s-au batut de la egal la egal cu Barcelona in ciuda absentelor.

"E un meci greu, in special din punct de vedere al absentelor. Nu pot sa-si alinieze un 11 dorit, cu tot ce li se intampla e o situatie dificila. Favorita e Roma, chiar daca era tot lotul disponibil al CFR-ului. Nu trebuie sa ne surprinda daca castiga Roma. Totusi, aseara toata lumea spunea ca Dinamo Kiev e victima sigura, dar Barcelona a scos un rezultat bun cu sansa. O infrangere totusi nu e o performanta, a fost aproape sa scoata un rezultat bun Mircea Lucescu. E un grup de tineri acolo care au nevoie de un meserias cu mare experienta, un batran din fotbal care stie exact ce sa-i ceara unui pusti, a fost super, mi-a placut."