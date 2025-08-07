CFR Cluj - Braga, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:30! Ardelenii, duel extrem de complicat în Europa League

CFR Cluj vine după înfrângerea din ultima etapă a Superligii, scor 2-3, cu Universitatea Craiova. Trupa lui Dan Petrescu suferă în campionat, unde se află pe locul 13, dar merge bine în Europa.

Partida CFR Cluj - Braga, din runda a treia a preliminariilor din Europa League, va avea loc joi, de la ora 19:30. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro .

Dan Petrescu, înaintea duelului cu Braga: „Aș vrea să joc eu, sincer!”

Dan Petrescu a vorbit despre adversarul din turul trei al Europa League și nu s-a ascuns să spună că CFR Cluj pleacă cu a doua șansă.

Antrenorul „feroviarilor” a fost chiar ironic și a spus că ar fi bine să intre și el în teren, având în vedere probleme cu accidentările pe care le are CFR Cluj.



„Toate meciurile sunt importante la CFR Cluj. Avem două șanse de a merge în grupe. Asta e prima, cu adversarul cel mai greu posibil. Mă gândesc la perioada lor de transferuri.

Au luat jucător de la Barcelona cu 15 milioane de euro, au luat jucător de la PSG, au luat jucător de la Strasbourg și jucător de la Celtic. 30.000.000 de euro doar pe transferuri. M-am uitat pe cota de piață a jucătorilor din primul 11 și sunt la vreo 90.000.000 de euro. Per total, vreo 130.

E clar că nu ne putem compara în niciun fel cu acest club, dar s-au mai întâmplat minuni la Cluj. În campionat nu trecem printr-o perioadă bună, dar în cupele europene ne-am descurcat bine la meciurile de acasă.

Ei deja au avut două meciuri acum. Au antrenor de la Manchester City, care a stat 4 ani cu Guardiola. Se vede mâna lui. Se vede că începe să joace același fotbal și să aibă posesia cât mai mult.

În Europa am arătat bine la meciurile de acasă. Hai să fim realiști! Favorită este Braga. Dacă aveam tot lotul la dispoziție, probabil ar fi fost mai bine. Eram cum eram și s-a mai accidentat și Păun. Aș vrea să joc eu, sincer!

Nu am zis că cedăm sau nu vrem să jucăm. Sun convins că jucătorii vor da totul pe teren”, a spus Dan Petrescu la conferința de presă de dinaintea meciului.

Kenneth Omeruo, Simao Rocha, Karlo Muhar, Lindon Emerllahu, Mohammed Kamara sunt jucătorii indisponibili pentru CFR Cluj.

