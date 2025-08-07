Jocul din meciul tur le dă speranțe ardelenilor pentru o calificare înainte de retur. Dacă va reuși să întoarcă rezultatul în returul din Portugalia, CFR își va asigura cel puțin un loc în faza principală din Conference League.



Cum s-au încheiat meciurile care vor decide următoarea adversară a lui CFR Cluj



În play-off, învingătoarea din această ”dublă” va juca împotriva câștigătoarei dintre Lincoln Red Imps (Gibraltar) și Noah (Armenia). Meciul tur s-a terminat la egalitate, scor 1-1.



Dacă va ajunge în Conference League, CFR Cluj poate da de o echipă nordică. Brann (Norvegia) a câștigat cu 2-0 manșa tur împotriva celor de la Hacken (Suedia), în deplasare, astfel că are prima șansă pentru calificarea în turul următor din Europa League.



CFR Cluj va juca în Portugalia returul cu Braga, joi, 14 august, de la ora 21:30.



CFR Cluj - Braga 1-2. Ardelenii pierd la limită pe teren propriu



Chiar dacă CFR Cluj a fost echipa care a avut cele mai periculoase ocazii în debutul partidei, Braga a reușit să înscrie după o acțiune superbă încheiată cu un șut cu stângul al lui Gorby.



Bucuria portughezilor nu a durat foarte mult. Sinyan a restabilit egalitatea, după ce a profitat de un șut deviat al lui Louis Munteanu. În partea secundă, Braga a început bine și a revenit în avantaj prin același Gorby, care a stabilit și scorul final al partidei, 2-1 pentru Braga.

