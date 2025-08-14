Astfel, vicecampioana României va ”retrograda” în play-off-ul Conference League, unde și-a aflat deja adversara. Va juca împotriva suedezilor de la Hacken.



Următoarea adversară a celor de la CFR Cluj a pierdut manșa tur cu norvegienii de la Brann, scor 2-0, iar în retur a câștigat cu 1-0, dar nu a fost suficient pentru a întoarce soarta calificării.



CFR Cluj va juca împotriva celor de la Hacken



Hacken este, la prima vedere, un adversar accesibil pentru echipa lui Dan Petrescu. Are un lot cotat la 20 de milioane de euro, sub cel pe care îl are CFR Cluj la dispoziție, evaluat la 31 de milioane de euro.



Campionatul din Suedia este în plină desfășurare, iar Hacken se află pe locul zece după 19 etape, cu 23 de puncte. Pe plan intern, lucrurile nu stau strălucit pentru următoarea adversară a CFR-ului, care nu a mai câștigat de patru etape.

