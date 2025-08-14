GALERIE FOTO CFR Cluj își cunoaște adversara din play-off-ul Conference League

CFR Cluj &icirc;și cunoaște adversara din play-off-ul Conference League Conference League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

CFR Cluj a fost eliminată din Europa League, după ce a pierdut ambele meciuri cu Braga, scor 1-2 și 0-2.

TAGS:
CFR Clujcfr cluj - bragacfr cluj - hackenhacken
Din articol

Astfel, vicecampioana României va ”retrograda” în play-off-ul Conference League, unde și-a aflat deja adversara. Va juca împotriva suedezilor de la Hacken.

Următoarea adversară a celor de la CFR Cluj a pierdut manșa tur cu norvegienii de la Brann, scor 2-0, iar în retur a câștigat cu 1-0, dar nu a fost suficient pentru a întoarce soarta calificării.

CFR Cluj va juca împotriva celor de la Hacken

Hacken este, la prima vedere, un adversar accesibil pentru echipa lui Dan Petrescu. Are un lot cotat la 20 de milioane de euro, sub cel pe care îl are CFR Cluj la dispoziție, evaluat la 31 de milioane de euro.

Campionatul din Suedia este în plină desfășurare, iar Hacken se află pe locul zece după 19 etape, cu 23 de puncte. Pe plan intern, lucrurile nu stau strălucit pentru următoarea adversară a CFR-ului, care nu a mai câștigat de patru etape.

  • Imago1033680951
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

În istoria sa, Hacken a ajuns o singură dată în grupele unei competiții europene. Suedezii s-au calificat în grupa din UEFA Europa League în sezonul 2023-2024, acolo unde a avut înfrângeri pe linie cu Bayer Leverkusen, Qarabag și Molde.

Dacă s-ar califica în faza principală din Conference League, CFR Cluj și-ar putea asigura o sumă importantă. Premiul din partea UEFA este de 3,1 milioane de euro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă
Marea &icirc;nt&acirc;lnire dintre Putin şi Trump va &icirc;ncepe vineri la ora 22:30. &Icirc;ntrevederea, urmată de o conferință comună de presă
ARTICOLE PE SUBIECT
Braga &ndash; CFR Cluj 2-0. Ardelenii &rdquo;retrogradează&rdquo; &icirc;n Conference League
Braga – CFR Cluj 2-0. Ardelenii ”retrogradează” în Conference League
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali a lăudat un jucător de la FCSB după victoria de la Priștina, apoi a explicat de ce l-a scos: &rdquo;Are talie, e bun, dar...&rdquo;
Gigi Becali a lăudat un jucător de la FCSB după victoria de la Priștina, apoi a explicat de ce l-a scos: ”Are talie, e bun, dar...”
Jucătorul de la FCSB care l-a dezamăgit pe Gigi Becali: &rdquo;Nu prea a contat&rdquo;
Jucătorul de la FCSB care l-a dezamăgit pe Gigi Becali: ”Nu prea a contat”
Cine este Istanbul Bașakșehir, adversara Universității Craiova &icirc;n play-off-ul Conference League
Cine este Istanbul Bașakșehir, adversara Universității Craiova în play-off-ul Conference League
Gigi Becali a făcut anunțul imediat după Drita - FCSB: &rdquo;La revedere!&rdquo;
Gigi Becali a făcut anunțul imediat după Drita - FCSB: ”La revedere!”
Sorin C&acirc;rțu și-a găsit cu greu cuvintele după &rdquo;drama&rdquo; din Spartak Trnava - Univ. Craiova: &rdquo;Am trecut prin toate stările!&rdquo;
Sorin Cârțu și-a găsit cu greu cuvintele după ”drama” din Spartak Trnava - Univ. Craiova: ”Am trecut prin toate stările!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Drita - FCSB 1-3 a fost &icirc;n direct pe Pro Arena VOYO | Campioana Rom&acirc;niei, meci perfect la Priștina și calificare &icirc;n play-off-ul UEL

Drita - FCSB 1-3 a fost în direct pe Pro Arena & VOYO | Campioana României, meci perfect la Priștina și calificare în play-off-ul UEL

Vezi LIVE ONLINE Drita &ndash; FCSB. Unde și cum urmărești meciul din preliminariile Europa League 2025

Vezi LIVE ONLINE Drita – FCSB. Unde și cum urmărești meciul din preliminariile Europa League 2025

Vestea momentului pentru Louis Munteanu: 30.000.000&euro; și undă verde pentru transfer

Vestea momentului pentru Louis Munteanu: 30.000.000€ și undă verde pentru transfer

Gigi Becali &bdquo;fierbe&ldquo;: s-a aflat c&acirc;ți bani a pierdut FCSB, &icirc;n acest debut de sezon

Gigi Becali „fierbe“: s-a aflat câți bani a pierdut FCSB, în acest debut de sezon

Spartak Trnava - Universitatea Craiova 4-3! Meci de infarct &icirc;n Slovacia, cu răsturnări de scor și goluri de Champions League

Spartak Trnava - Universitatea Craiova 4-3! Meci de infarct în Slovacia, cu răsturnări de scor și goluri de Champions League

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

CITESTE SI
Risc de recesiune &icirc;n Rom&acirc;nia la finalul lui 2025. Cum putem evita acest lucru, conform guvernatorului BNR

stirileprotv Risc de recesiune în România la finalul lui 2025. Cum putem evita acest lucru, conform guvernatorului BNR

Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

Ușor cu falimentul pe scări. Guvernul Bolojan schimbă legea insolvenței ca să limiteze abuzarea bugetelor, public și privat

stirileprotv Ușor cu falimentul pe scări. Guvernul Bolojan schimbă legea insolvenței ca să limiteze abuzarea bugetelor, public și privat

Donald Trump, cu o zi &icirc;nainte summitului din Alaska: Cred că Putin este pregătit să &icirc;ncheie un acord de pace cu Ucraina

stirileprotv Donald Trump, cu o zi înainte summitului din Alaska: Cred că Putin este pregătit să încheie un acord de pace cu Ucraina

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(EN) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!