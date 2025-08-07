CFR vs. Braga a părut un duel inegal încă de la tragerea la sorți în principal din cauza diferenței mari de buget și valoare individuală, dar chinul portughezilor din dubla cu Levski și succesul ardelenilor contra lui Lugano putea oferi oarecare speranțe. De data aceasta, însă, Dan Petrescu a avut dreptate când a vorbit despre un adversar mult superior, aproape imposibil de învins: la primul fluier al arbitrului, garniturile de start arătau 14.8 milioane de euro în dreptul gazdelor și 68.6 în cel al oaspeților. Focul de paie și faza de PlayStation Intenția CFR-ului a fost să înceapă cât mai sus, într-un presing care să nu le permită lui Joao Moutinho și Horta să-și pună în valoare calitățile care i-au transformat în nume de referință în fotbalul portughez și tactica lui Dan Petrescu a funcționat într-o oarecare măsură. În minutul 11, o minge recuperată sus a mers șnur pe traseul Djokovic-Fică-Korenica-Nkololo, dar ultimul a ales un procedeu tehnic greșit, un șut cu latul din unghi, și a irosit o șansă rară în meci. Imediat, Braga a început să facă ceea ce Petrescu anunțase la conferința de presă atunci când subliniase anii petrecuți de Carlos Vicens ca ucenic al lui Guardiola: pase, pase și iar pase. Cu Horta dirijor al unei orchestre bine unse, cu Moutinho stâlp și playmaker în același timp, valoarea portughezilor a fost dată de faza din minutul 17. 13 pase consecutive au lățit echipa CFR-ului pe tot terenul, s-a așteptat culoarul pentru introducerea balonului în careu, Navarro a așezat pentru Gorby și Hindrich a putut doar să vadă cum șutul mijlocașului îl ocolește elegant și intră în poartă.

Revenire de nicăieri Mai tehnici, mai aplecați spre a juca fotbal și a pune în permanență mingea jos, lusitanii au început să se simtă în largul lor în fața unei echipe care nu și-a părăsit pozițiile defensive nici la 0-1 pe teren propriu. Horta a împărțit mingile în stânga și dreapta, de fiecare dată fără să facă mai mult de două atingeri, atacanții laterali au intrat în permanență la combinații și senzația privitorului neutru era că Braga putea înscrie, dacă decidea să forțeze. Horta (24) a aruncat o minge peste apărare, Nkololo a adormit și l-a pierdut pe Salazar, dar uruguayanul a ajuns prea târziu și Hindrich a scăpat de emoții. Dacă la tragerea la sorți a putut acuza ghinionul, în minutul 29 norocul i-a surâs lui Petrescu. Invizibil până atunci, Louis Munteanu a scos un corner după o demarcare între cei doi fundași centrali și o preluare aproximativă, apoi tot el a șutat fără vreun pericol din lateral, mingea a fost deviată și Sinyan a împins-o în poartă pentru un 1-1 nedrept în raport cu doza de fotbal propusă de fiecare dintre cele două combatante.

Victorie logică, dar cu un asterix A fost liniște în Gruia până la pauză, cu Braga mulțumită să paseze și CFR satisfăcută cu rezultatul de pe tabelă, dar lucrurile s-au schimbat devreme în repriza a doua. Mai întâi Postolachi (48) a căzut din picioare într-un duel cu Salazar și sud-americanul a ratat ținta, însă avertismentul nu a fost luat în calcul. Lovitura de grație? Simplă, caculată, cu un strop de geniu din partea unui fotbalist cum găsești rar. Pe o verticalizare a lui Moutinho, Horta a găsit un călcâi "out of this world" pentru Navarro, l-a lăsat pe acesta singur cu Hindrich, clujeanul a scos lăudabil, dar doar pentru ca Gorby să apară pe respingere și să trimită mingea în poartă. Au urmat minutele în care Braga și-a reluat țesăturile de pase în speranța că va omorî calificarea încă din tur, dar Navarro (54) a trimis direct pe Hindrich din poziție bună. Fără ritm de joc, cu doar două meciuri oficiale în acest sezon, lusitanii au apelat la experiență pentru a controla finalul meciului, unul în care nici Louis Munteanu, prea preocupat să stea pe jos și să se certe cu arbitrul, nici schimbările nu au ajutat cauza clujeană. Una care putea deveni mai bună în minutul 69, când Bosec a intrat în viteză în teren, a fost deraiat de pe traiectorie de Salazar, dar azerul Masiyev a considerat că nu e suficient pentru penalty-ul cerut insistent de Dan Petrescu, pe care l-a și avertizat cu cartonaș galben. Minutele de final au adus încercări timide ale lui Fică, același joc ofensiv încâlcit al românilor și au îngroșat ideea lui Petrescu despre diferența de valoare. CFR pierde cu Braga, 1-2, o face puțin mai clar decât o arată tabela și va merge în Portugalia în speranța că ceva, orice, se va întâmpla și va obține o calificare de domeniul fantasticului.

