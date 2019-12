"Daca nu bateam, ne calificam rusinos!" Bogdan Mara, declaratii ironice dupa calificarea in primavara europeana a CFR-ului! Ce spune despre plecarea lui Dan Petrescu

CFR Cluj s-a calificat in primavara europeana dupa ce a invins-o pe Celtic in Gruia cu 2-0 dupa golurile marcate de Burca si Djokovic. In celalalt meci din grupa, Lazio a pierdut meciul cu Rennes, cu acelasi scor, 2-0. La finalul partidei, directorul sportiv al clujenilor, Bogdan Mara, a vorbit despre meci si despre plecarea lui Dan Petrescu de la CFR.

"Asta spunem acum dupa rezultate, ca am castigat usor. Mai ales cand am vazut echipa celor de la Lazio si a celor de la Rennes eram convinsi ca tine numai de noi ce facem in seara asta. Baietii au dat dovada de mare caracter si determinare. Tin sa ii felicit pe toti. La CFR s-a creat un grup frumos. Eu cred ca am reusit sa facem o campanie foarte buna pentru fotbalul romanesc.

Dan are oferte mereu, de cand a venit la noi are oeferte. Nu se pune problema sa plece, a demonstrat ca este un antrneor de mare valoare. Toate rezultatele lui nu sunt intamplatoare, munceste foarte mult. Jucatorii meci de meci isi dau viata pe teren. Oamenii ne-au criticat si cand am castigat la Rennes la doar un gol. Ne certau si spuneau ca suntem o rusine pentru Romania. Am intalnit niste echipe enorme, nici acum nu ne dam seama cum am reusit sa invingem asemenea echipe si sa ne calificam.



Este o calificare enorma, eu cred ca pentru tot fotbalul romanesc. Eram o rusine din nou, ne calificam rusinos in primavara europeana daca faceam egal si nu castigam. Tin sa le multumesc si fanilor ca au venit in numar mare la stadion. Multimim frumos tuturor. noi ne dorim din tot sufletul, este un antrenor extraordinar, inca mai avem obiective multe de realizat.

Nu stiu ce as prefera, daca spun se interpreteaza, ce o fi o fi. Vom pleca cu sansa a doua cu orice echipa vom pica, dar ne vom juca sansa pana la capat", a declarat Bogdan Mara.