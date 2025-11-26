La conferința de presă de miercuri, Milojevic a fost întrebat despre declarațiile patronului FCSB, care nu doar că a anunțat primul „11”, dar a spus și că meciul nu îl mai interesează foarte mult, din cauza situației din campionat.

Milojevic, reacție directă: „Știm cu toții cine e Gigi Becali”

Tehnicianul sârb a declarat că preferă să nu intre în polemici cu Becali și a explicat faptul că se concentrează exclusiv pe echipa lui.

"Sunt cineva care respectă pe toată lumea și respectă toate declarațiile adversarilor. Încerc să gândesc și logic, totuși. Luăm aceste declarații ca atare, dar nu credem 100% în ele.

Știm cu toții cine e Gigi Becali. Să nu mă înțelegeți greșit, n-am nimic de rău de spus de patronul echipei Steaua. Sper să nu supăr pe cineva că o numesc așa.

Știu că e un om foarte controversat, nu doar în țara sa, cât și în restul Europei. Dar e un om care are poziții clare.

Prefer să nu comentez declarațiile lui și să mă concentrez doar pe echipa mea", a spus Milojevic, la conferința de presă.

Roș-albaștrii au plecat la Belgrad fără Mihai Popescu, Kiki, Chiricheș, Alibec, Toma și Stoian. Ștefan Târnovanu este suspendat după eliminarea din meciul cu FC Basel, dar a făcut deplasarea pentru că echipa va rămâne în cantonament până la meciul cu Farul. În poartă va intra Lukas Zima, cu Mihai Udrea rezervă.

Primul „11” anunțat de Gigi Becali pentru Steaua Roșie - FCSB

Zima – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Șut, Lixandru – Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea

Meciul Steaua Roșie Belgrad – FCSB se joacă joi, de la ora 22:00, și poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.