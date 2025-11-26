Orice contestatar al Soranei Cîrstea (35 de ani, 44 WTA) se poate gândi încă o dată înainte de a se îndoi de jucătoarea de tenis din România, în contextul în care Cîrstea a reușit, la treizeci și cinci de ani, un salt de peste șaizeci de locuri în clasamentul mondial, în doar câteva luni.

Sorana Cîrstea, posibilă șansă de „răzbunare” la Transylvania Open 2026

Dacă până la mijlocul lunii august, Sorana Cîrstea se afla în afara top 110 WTA, o clasare ușor de înțeles, având în vedere absența de șase luni din 2024, care i-a afectat parcursul inclusiv în 2025, sportiva din țara noastră a reușit să încheie anul pe locul 44 în clasamentul mondial, acordându-și noi șanse de joc pe tablourile principale ale turneelor de mare șlem, în 2026.

Titlul de campioană cucerit în turneul WTA 250 de la Cleveland, semifinalele jucate la Iași și Osaka, dar și borna de treizeci de victorii atinse în 2025 o conturează pe Sorana Cîrstea ca una dintre cele mai periculoase adversare în prima parte a stagiunii următoare.