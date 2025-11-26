Orice contestatar al Soranei Cîrstea (35 de ani, 44 WTA) se poate gândi încă o dată înainte de a se îndoi de jucătoarea de tenis din România, în contextul în care Cîrstea a reușit, la treizeci și cinci de ani, un salt de peste șaizeci de locuri în clasamentul mondial, în doar câteva luni.
Sorana Cîrstea, posibilă șansă de „răzbunare” la Transylvania Open 2026
Dacă până la mijlocul lunii august, Sorana Cîrstea se afla în afara top 110 WTA, o clasare ușor de înțeles, având în vedere absența de șase luni din 2024, care i-a afectat parcursul inclusiv în 2025, sportiva din țara noastră a reușit să încheie anul pe locul 44 în clasamentul mondial, acordându-și noi șanse de joc pe tablourile principale ale turneelor de mare șlem, în 2026.
Titlul de campioană cucerit în turneul WTA 250 de la Cleveland, semifinalele jucate la Iași și Osaka, dar și borna de treizeci de victorii atinse în 2025 o conturează pe Sorana Cîrstea ca una dintre cele mai periculoase adversare în prima parte a stagiunii următoare.
Sorana Cîrstea a jucat semifinală în turneul WTA 250 de la Iași. Primul titlu în România poate veni la Cluj-Napoca
Cu retragerea din tenis amânată pentru încă un sezon, Sorana Cîrstea are toate șansele să construiască în continuare pe nivelul ridicat de încredere din finalul acestui an și, implicit, de a face una dintre marile surprize ale începutului de sezon, în tenis.
Sorana Cîrstea ar putea impresiona în sezonul de hard din Australia, programat în luna ianuarie, dar și în ediția 2026 a turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca, Transylvania Open, însă, pentru acest lucru, este necesară îndeplinirea mai multor condiții; Sorana Cîrstea trebuie să își exprime intenția de participare în turneul din Ardeal, în contextul în care, în acest an, a declarat că Transylvania Open 2025 va rămâne ultimul turneu jucat în România. Declarația a fost infirmată la Iași, unde Sorana Cîrstea a ajuns până în semifinalele competiției, așadar, Transylvania Open 2026 ar putea fi o a doua excepție.
Dacă Sorana Cîrstea va hotărî să revină în România, jucătoarea ar urma să beneficieze de susținerea publicului, dar și de o doză de motivație: în participările din 2023 și 2025, Sorana Cîrstea s-a oprit în runda inaugurală a turneului de la Cluj.
Transylvania Open 2026 se joacă în perioada 31 ianuarie - 7 februarie.