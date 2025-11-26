GALERIE FOTO Marea surpriză pe care Sorana Cîrstea o poate face la începutul anului 2026

Marea surpriză pe care Sorana C&icirc;rstea o poate face la &icirc;nceputul anului 2026 Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea nu a reușit încă să câștige un titlu WTA pe teritoriul României.

TAGS:
Transylvania Open 2026Tenis WTAclasament WTASorana Cirstea
Din articol

Orice contestatar al Soranei Cîrstea (35 de ani, 44 WTA) se poate gândi încă o dată înainte de a se îndoi de jucătoarea de tenis din România, în contextul în care Cîrstea a reușit, la treizeci și cinci de ani, un salt de peste șaizeci de locuri în clasamentul mondial, în doar câteva luni.

Sorana Cîrstea, posibilă șansă de „răzbunare” la Transylvania Open 2026

Dacă până la mijlocul lunii august, Sorana Cîrstea se afla în afara top 110 WTA, o clasare ușor de înțeles, având în vedere absența de șase luni din 2024, care i-a afectat parcursul inclusiv în 2025, sportiva din țara noastră a reușit să încheie anul pe locul 44 în clasamentul mondial, acordându-și noi șanse de joc pe tablourile principale ale turneelor de mare șlem, în 2026.

Titlul de campioană cucerit în turneul WTA 250 de la Cleveland, semifinalele jucate la Iași și Osaka, dar și borna de treizeci de victorii atinse în 2025 o conturează pe Sorana Cîrstea ca una dintre cele mai periculoase adversare în prima parte a stagiunii următoare.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea hong kong 2025 retur
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sorana Cîrstea a jucat semifinală în turneul WTA 250 de la Iași. Primul titlu în România poate veni la Cluj-Napoca

Cu retragerea din tenis amânată pentru încă un sezon, Sorana Cîrstea are toate șansele să construiască în continuare pe nivelul ridicat de încredere din finalul acestui an și, implicit, de a face una dintre marile surprize ale începutului de sezon, în tenis.

Sorana Cîrstea ar putea impresiona în sezonul de hard din Australia, programat în luna ianuarie, dar și în ediția 2026 a turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca, Transylvania Open, însă, pentru acest lucru, este necesară îndeplinirea mai multor condiții; Sorana Cîrstea trebuie să își exprime intenția de participare în turneul din Ardeal, în contextul în care, în acest an, a declarat că Transylvania Open 2025 va rămâne ultimul turneu jucat în România. Declarația a fost infirmată la Iași, unde Sorana Cîrstea a ajuns până în semifinalele competiției, așadar, Transylvania Open 2026 ar putea fi o a doua excepție.

Dacă Sorana Cîrstea va hotărî să revină în România, jucătoarea ar urma să beneficieze de susținerea publicului, dar și de o doză de motivație: în participările din 2023 și 2025, Sorana Cîrstea s-a oprit în runda inaugurală a turneului de la Cluj.

Transylvania Open 2026 se joacă în perioada 31 ianuarie - 7 februarie.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O fată de 11 ani din Timişoara a fost înjunghiată de mama ei în timp ce dormea. Femeia ar fi vrut să se răzbune
O fată de 11 ani din Timişoara a fost &icirc;njunghiată de mama ei &icirc;n timp ce dormea. Femeia ar fi vrut să se răzbune
ULTIMELE STIRI
Fostul antrenor al Simonei Halep a dezvăluit ce plănuiește Iga Swiatek &icirc;n duelul cu Aryna Sabalenka, &icirc;n 2026
Fostul antrenor al Simonei Halep a dezvăluit ce plănuiește Iga Swiatek în duelul cu Aryna Sabalenka, în 2026
Surpriză totală: echipa care a făcut cel mai mare profit din v&acirc;nzarea de fotbaliști a obținut o sumă colosală
Surpriză totală: echipa care a făcut cel mai mare profit din vânzarea de fotbaliști a obținut o sumă colosală
Israelienii l-au &bdquo;citit&rdquo; pe Gigi Becali! Ce au spus despre transferul lui Lisav Eissat la FCSB
Israelienii l-au „citit” pe Gigi Becali! Ce au spus despre transferul lui Lisav Eissat la FCSB
E gata! Dinamo &icirc;l dă afară după meciul de la Botoșani
E gata! Dinamo îl dă afară după meciul de la Botoșani
Contra, la televiziunea din Qatar: ce au pus arabii pe ecran s-a viralizat instant
Contra, la televiziunea din Qatar: ce au pus arabii pe ecran s-a viralizat instant
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mission Impossible pentru Rom&acirc;nia la Mondial! Cea mai grea grupă posibilă la Campionatul Mondial 2026 | Analiză completă + toate scenariile &bdquo;horror&rdquo;

Mission Impossible pentru România la Mondial! Cea mai grea grupă posibilă la Campionatul Mondial 2026 | Analiză completă + toate scenariile „horror”

Ianis Hagi riscă suspendarea. Anunțul făcut de turci

Ianis Hagi riscă suspendarea. Anunțul făcut de turci

Umilință istorică! Naționala Rom&acirc;niei, expulzată din Mexic: &rdquo;Urcați &icirc;n avion fără telefoane și pașapoarte&rdquo;

Umilință istorică! Naționala României, expulzată din Mexic: ”Urcați în avion fără telefoane și pașapoarte”

Ungurii, contrariați! Duarte pleacă gratis la FCSB după ce Ujpest a refuzat 1,5 milioane de euro

Ungurii, contrariați! Duarte pleacă gratis la FCSB după ce Ujpest a refuzat 1,5 milioane de euro

Spaniolii au găsit vinovatul după ce FC Barcelona a fost spulberată de Chelsea: &rdquo;Ne-a pecetluit soarta&rdquo;

Spaniolii au găsit vinovatul după ce FC Barcelona a fost spulberată de Chelsea: ”Ne-a pecetluit soarta”

Ion Țiriac iese la atac: &bdquo;Aurul ne-a fost luat. Vă demonstrez că a fost manipulată treaba!&rdquo;

Ion Țiriac iese la atac: „Aurul ne-a fost luat. Vă demonstrez că a fost manipulată treaba!”



Recomandarile redactiei
Fostul antrenor al Simonei Halep a dezvăluit ce plănuiește Iga Swiatek &icirc;n duelul cu Aryna Sabalenka, &icirc;n 2026
Fostul antrenor al Simonei Halep a dezvăluit ce plănuiește Iga Swiatek în duelul cu Aryna Sabalenka, în 2026
Surpriză totală: echipa care a făcut cel mai mare profit din v&acirc;nzarea de fotbaliști a obținut o sumă colosală
Surpriză totală: echipa care a făcut cel mai mare profit din vânzarea de fotbaliști a obținut o sumă colosală
Israelienii l-au &bdquo;citit&rdquo; pe Gigi Becali! Ce au spus despre transferul lui Lisav Eissat la FCSB
Israelienii l-au „citit” pe Gigi Becali! Ce au spus despre transferul lui Lisav Eissat la FCSB
Culisele dispariției lui Alibec din lotul FCSB-ului: de ce a ratat avionul spre Belgrad
Culisele dispariției lui Alibec din lotul FCSB-ului: de ce a ratat avionul spre Belgrad
E gata! Dinamo &icirc;l dă afară după meciul de la Botoșani
E gata! Dinamo îl dă afară după meciul de la Botoșani
Alte subiecte de interes
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, &icirc;napoi la antrenamente. C&acirc;nd poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
C&acirc;te locuri coboară Sorana C&icirc;rstea &icirc;n clasamentul WTA după eliminarea &icirc;n optimile turneului de la Miami
Câte locuri coboară Sorana Cîrstea în clasamentul WTA după eliminarea în optimile turneului de la Miami
WTA a lămurit situația &icirc;n care se află Simona Halep! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu poziția &icirc;n clasament a rom&acirc;ncei&nbsp;
WTA a lămurit situația în care se află Simona Halep! Ce se întâmplă cu poziția în clasament a româncei 
&Icirc;n c&acirc;rje pentru a reveni la v&acirc;rful de formă! Sorana C&icirc;rstea a explicat ce i se &icirc;nt&acirc;mplă
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana C&icirc;rstea au stat &icirc;mpreună la Țiriac Collection
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
CITESTE SI
Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: &bdquo;Oamenii pot cere un preț mai mic&rdquo;

stirileprotv Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: „Oamenii pot cere un preț mai mic”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Parisul, sub ninsoare. Capitala Franței a fost curpinsă de o furtună de zăpadă | GALERIE FOTO

stirileprotv Parisul, sub ninsoare. Capitala Franței a fost curpinsă de o furtună de zăpadă | GALERIE FOTO

Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm &icirc;ntr-o situaţie critică

stirileprotv Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm într-o situaţie critică

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!