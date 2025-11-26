Campioana României joacă joi, de la ora 22:00, pe terenul Stelei Roșii Belgrad, în etapa a 5-a din faza ligii Europa League. Partida se vede LIVE TEXT pe Sport.ro.

Roș-albaștrii au făcut deplasarea în Serbia fără mai mulți jucători importanți. Cu toate acestea, Ștefan Târnovanu nu se numără printre ei, portarul care a văzut roșu direct în duelul cu FC Basel și care nu are drept de joc la Belgrad.

Târnovanu, spectator în Serbia

În Elveția, Târnovanu a fost eliminat în minutul 13 pentru un henț comis în afara careului, iar UEFA a confirmat suspendarea automată pentru următorul meci european.

Chiar dacă nu poate juca, portarul de 25 de ani a făcut deplasarea cu echipa. Motivul? FCSB va rămâne în cantonament după partida cu Steaua Roșie, deoarece urmează un alt meci în deplasare, la Ovidiu, cu Farul, duminică, de la ora 20:30.

Astfel, Lukas Zima va apăra buturile campioanei, iar backup-ul va fi Mihai Udrea. Târnovanu va urmări partida din tribună și este așteptat să revină ca titular duminică, la meciul de campionat.

