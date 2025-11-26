Intrat pe parcursul reprizei secunde, Stipe Perica (30 de ani) a bifat o ocazie monumentală de a înscris singur cu portarul, iar Dinamo a scăpat printre degete două puncte importante la Botoșani. ”Certat” cu golul în acest sezon, croatul va pleca de la echipa sa în perioada de mercato din iarnă, scrie GSP.ro.



După ce a avut cifre impresionante în a doua parte a sezonului precedent, Perica a dezamăgit în noua stagiune. A început sezonul cu accidentare, dar a bifat până acum 11 apariții și a înscris un singur gol. Mult prea puțin, comparativ cu așteptările pe care le are clubul de la el.



Stipe Perica pleacă de la Dinamo



Chiar și președintele Andrei Nicolescu, echilibrat în declarații, a spus clar că prestațiile lui Perica devin ”supărătoare” pentru cei din club, dar și că în iarnă Dinamo ar urma să transfere întăriri pentru compartimentul ofensiv.



„La Perica devine supărător. Ne uităm atent și pentru atacanți în iarnă. Am avut o discuție cu Perica, o să mai avem o discuție acum, e o chestie de atitudine, modul în care se pregătește, se dedică pentru clubul cu asta.



Sper să înțeleagă și în meciurile astea. La momentul acesta nu face suficient pentru el și pentru club. Am pierdut două puncte”, a spus șeful lui Dinamo, la Fanatik.ro.



Rămâne de văzut dacă, în această situație, Perica va mai juca la Dinamo până în pauza competițională din iarnă, în condițiile în care echipa lui Kopic este, oricum, măcinată de accidentări.



Perica a venit în România cu un CV impresionant. A aparținut de Chelsea și a bifat cinci sezoane în Serie A, la echipe precum Udinese și Frosinone.



Dinamo a ratat șansa de a se apropia de liderul Rapid



”Câinii” au remizat în ultima etapă la Botoșani, scor 1-1, după un meci în care au bifat mai multe ratări uriașe. Astfel, Dinamo rămâne pe locul patru, cu 31 de puncte, la patru distanță de liderul Rapid, care a pierdut cu 3-0 la Cluj, cu CFR.



În următoarea etapă, Dinamo va juca pe teren propriu cu Oțelul Galați, pe Arena Națională.

