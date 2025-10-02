După victoria din prima etapă de Europa League, scor 1-0 cu olandezii de la Go Ahead Eagles, FCSB urmărește un nou succes cu Young Boys, echipa care a dominat fotbalul din Elveția în ultimii ani.
Organizatorii s-au așteptat la o asistență de aproximativ 25.000 de spectatori pentru primul meci al campioanei României de pe teren propriu din acest sezon de Europa League.
La ora de start a partidei, se pot observa mai multe locuri libere, atât în zona tribunei a doua, cât și la peluza destinată suporterilor campioanei.
- Echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Young Boys: Târnovanu - Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea - Alhassan, Edjouma - Miculescu, Oct. Popescu, Thiam - Alibec