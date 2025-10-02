GALERIE FOTO Cum arată tribunele Arenei Naționale la meciul FCSB - Young Boys

Cum arată tribunele Arenei Naționale la meciul FCSB - Young Boys
Meciul dintre FCSB și Young Boys Berna poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.

FCSB - Young Boys
După victoria din prima etapă de Europa League, scor 1-0 cu olandezii de la Go Ahead Eagles, FCSB urmărește un nou succes cu Young Boys, echipa care a dominat fotbalul din Elveția în ultimii ani.

Organizatorii s-au așteptat la o asistență de aproximativ 25.000 de spectatori pentru primul meci al campioanei României de pe teren propriu din acest sezon de Europa League. 

La ora de start a partidei, se pot observa mai multe locuri libere, atât în zona tribunei a doua, cât și la peluza destinată suporterilor campioanei.

  • Echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Young Boys: Târnovanu - Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea - Alhassan, Edjouma - Miculescu, Oct. Popescu, Thiam - Alibec
Ce a spus Giorgio Contini înaintea meciului cu FCSB

La conferința de presă premergătoare meciului cu FCSB, Giorgio Contini (51 de ani), antrenorul elvețian al lui Young Boys, a vorbit și despre declarațiile pe care le-a dat Gigi Becali înainte de confruntarea din Europa League.

Tehnicianul, care se află pe banca echipei din Berna din decembrie 2024, a sugerat că la Young Boys antrenorii, în colaborare strânsă cu jucătorii, decid formula de start.

”La noi, antrenorii decid primul 11. Vorbim cu jucătorii, apoi hotărâm. Dacă va fi un avantaj să aflăm cum joacă FCSB? Nu”, a spus Giorgio Contini.

