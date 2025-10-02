FCSB a decis să prioritizeze meciul cu Universitatea Craiova din weekend și să odihnească mai mulți titulari obișnuiți în duelul cu Young Boys. Apar astfel în primul 11 nume precum Octavian Popescu, Mamadou Thiam sau Alexandru Pantea, în timp ce Daniel Bîrligea, Florin Tănase, Darius Olaru și Juri Cisotti sunt rezerve.

Florin Lovin, surprins de echipa lui FCSB la meciul cu Young Boys



Florin Lovin (43 de ani), triplu campion al României și fost jucător important al formației roș-albastre care ajungea în semifinalele Cupei UEFA, s-a arătat surprins de numeroasele schimbări din primul 11 al lui FCSB.



"Nu înțeleg! E o chestie de ceva timp cu această rotație. Pentru mine nu e ok. Un jucător are nevoie de meciuri. Toate echipele mari aveau 11-12-13-14 jucători care jucau meci de meci.

Înainte nu schimbai. În perioada mea, portarul, fundașii și mijlocașii nu se schimbau niciodată. Doar dacă se accidenta cineva intra altcineva. Jucai meci de meci și așa dobândeai automatisme", a spus Florin Lovin, la Prima Sport.

"Tavi Popescu, marea surpriză. Sper să marcheze Alibec"



Lovin a numit ulterior marea surpriză din primul 11 al lui FCSB, dar și jucătorul de la care așteaptă măcar un gol împotriva lui Young Boys.



"Cea mai mare surpriză e Octavian Popescu. Nu prea a evoluat în ultimul timp. E o oportunitate pentru el ca să arate că e util FCSB-ului. Are ceva datorii de plătit. I s-a dat încredere, dar în ultimul timp nu prea a profitat de această încredere.



Alibec, în afară că mi-a fost coleg de cameră la Astra, e un prieten bun de-ai mei și sper să marcheze. M-am întristat când am văzut că a ieșit la pauza meciului cu Go Ahead Eagles. Dăduse o pasă de gol, era pe un fond ascendent și mi-a părut rău că a ieșit", a mai spus Lovin.

