ALASHKERT - FCSB 0-3 | "Am facut o repriza foarte slaba din cauza oboselii!" Stelistii, daramati din cauza intarzierilor din aeroport. "99% suntem calificati!"

FCSB a rezolvat in mare masura calificarea in turul 3 preliminar al Europa League.

FCSB a invins Alashkert in deplasarea din Armenia cu 3-0, iar calificarea este ca si rezolvata.

Capitanul Tanase a inscris primul gol al FCSB-ului, in minutul 60. El s-a declarat nemultumit de prima repriza pe care a facut-o echipa antrenata de Bogdan Andone si a dat vina pe incidentul de la plecarea spre Armenia, atunci cand avionul lor a decolat cu 5 ore si 41 de minute intarziere.

"Intr-adevar am facut o prima repriza foarte slaba, eu zic ca din cauza oboselii, s-a acumulat oboseala, am stat mult in aeroport. E bine ca am inscris si avem prima optiune de calificare. Pe Bogdan Andone l-a ajutat statul in aeroport, dar pe noi nu. A fost obositor. Mergem acum la Bucuresti, avem trei zile sa ne revenim si sa castigam urmatorul meci.

Am vazut ca ei au cazut in repriza a doua. Stiam ca vor cadea. Una peste alta, o repriza buna, o repriza foarte slaba, trebuie sa analizam si sa vedem ce greseli am facut. 99% suntem calificati cred eu.

In turul 3 imi doresc sa jucam cu Mlada Boleslav, sa fie mai aproape.

Sunt increzator, ma bucur ca reusesc sa imi ajut echipa sa castige, sper sa marchez si la urmatoarele meciuri si sa am evolutii bune.

Intr-adevar avem un lot subtire pentru a juca din 3 in 3 zile, dar eu cred ca ne vom mobiliza mult in turul 3 si in play-off. Eu zic ca avem sanse mari sa intram in grupe, daca vom avea noroc la tragerea la sorti.

In atac imi place sa joc pe toate posturile", a spus Florin Tanase la PRO X dupa meci.