ALASHKERT - FCSB 0-3 | Bogdan Andone l-a dat de gol pe Becali?! Transferul anuntat dupa meci: "MAINE sper sa vina!" Ce a spus despre victoria din Armenia

FCSB a castigat partida tur din Armenia si este aproape calificata in turul 3 al Europa League.

Antrenorul celor de la FCSB, Bogdan Andone, s-a declarat nemultumit de prima repriza a echipei sale din partida cu Alashkert si a anuntat, involuntar, venirea lui Bradley de Nooijer. Becali a declarat la randul sau ca il vrea pe olandez.

"Ma asteptam la o partida dificila, am spus-o si inainte de meci. Un adversar agresiv cat timp au rezistat fizic, dar spuneam ca daca noi vom fi concentrati o sa ne facem un joc usor. Fotbalul e fotbal, nu se stie niciodata, s-au intamplat multe. Pregatim returul concentrati si vom incerca sa castigam meciul. Pornim de la 0-0, nici nu va conta rezultatul din tur.



Nu putem vorbi de oboseala in prima repriza, am inceput bine si am dominat ca posesie, dar se intampla. Sunt si momente si momente pe parcursul unui joc. E important ca am ramas concentrati la ce avem de facut.



Nu a surprins absolut deloc, s-a vazut la Horica (Ioan Hora) si in meciul trecut, cand echipa adversa se apara jos si nu sunt spatii, ca el are nevoie de spatii ca sa-si creeze ocazii. Am decis sa mutam sa avem o echipa mai mobila cu jucatori care sa fie mai mobili la mijloc precum Oaida, iar Tanase sa urce mai mult si sa duca mingea pe spatii si sa le punem probleme unde nu aveau viteza si aveau puncte slabe.



Nu e vorba de forma la Hora, el a facut meciuri foarte bune, joaca pentru echipa, la meciul de la Sibiu a dat assist. Avem un lot valoric bun, e important sa alegem cele mai bune solutii.



Nu am nicio preferinta, important e sa ne calificam noi. Indiferent ce va fi, vom pregati meciul la fel. Din punct de vedere al oboselii, e de preferat Cehia. Ramane de vazut ce va fi. Nu putem alege noi.



De Nooijer e un jucator de valoare, exact pe stilul pe care vrem sa-l jucam, stie sistemul 4-3-3 de la Viitor, un jucator ofensiv, un jucator care cu siguranta ne va ajuta foarte mult. Eu sper maine sa vina, acum ramane de vazut. Avem nevoie pe ambele parti jucatori care sa stie foarte bine pozitia, desi Filip si Popescu au avut evolutie buna" a spus Bogdan Andone la Pro X.