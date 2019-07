"O sa-l intreb direct: Ma, tu vrei sa-ti schimbi meseria?!" Atac FARA PRECEDENT al lui Becali asupra TALISMANULUI sau

Gigi Becali l-a criticat dur pe jucator pe care spera sa obtina o suma istorica pentru fotbalul romanesc.

Gigi Becali l-a criticat dur pe Dennis Man dupa partida cu Alashkert, castigata de FCSB cu 3-0. Atacantul de 20 de ani a recunoscut la randul sau dupa partida ca evolutiile sale sunt sub asteptari.

"Nu ma intereseaza celelalte echipe, ma intereseaza ce face echipa mea. Pe mine ma intereseaza ca echipa mea ca prima repriza sa fie ca cea de-a doua (de astazi). O echipa mare dupa ce are 2,3-0 se distreaza. Daca ai o repriza cum am avut noi, ma deranjeaza pentru ca se poate intampla orice.



Eu vreau sa cred ca din cauza oboselii. Am venit dupa o lunga deplasare de la Sepsi, au ajuns la 3 dimineata acasa, apoi si situatia de la aeroport unde au stat 6 ore. Mi-a spus MM ca sunt jucatorii foarte oboselii. Si pun evolutia pe seama oboselii pentru ca eu asa ceva nu permit. Alashkert e o echipa slaba, nu trebuie sa ai probleme cu ei. Nu ai voie sa ai 0-0 cu ei.



Pe Dennis Man o sa-l intreb daca vrea sa-si schimbe cumva meseria. O sa-l intreb, sa-mi spuna. Nu e dura (declaratia), asa o sa-l intreb. Asa cum l-am laudat, asa il intreb acuma. Glumesc eu, Man e tot Man, n-are cum sa aiba el concurenta acolo. Dar trebuie sa-l mai atentionez, sa-i dau o palma din cand in cand.



Intreaga echipa m-a deranjat, viteza de joc. In repriza a doua s-a marit viteza de joc. Ce am vazut in seara asta e ca ma castigat un jucator, Oaida, care nu are cum sa lipseasca din echipa. Tehnic, agresiv, e un inter mai bun decat Tanase. Vina n-ai ce sa-i zici, a jucat bine si in prima repriza, nu-l pot certa cu nimic" a spus Gigi Becali la Pro X.