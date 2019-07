ALASHKERT - FCSB 0-3 | Man a explicat jocul slab din startul sezonului: "Parca nu sunt eu! E greu sa te concentrezi!"

Dennis Man a marcat un singur gol in startul de sezon, in prima etapa de Liga 1 cu Hermannstadt.

Atacantul celor de la FCSB, Dennis Man, a vorbit dupa meciul din Armenia despre victoria care o duce aproape de calificarea de turul 3 al Europa League si a admis ca nu si-a revenit dupa Campionatul European de tineret.

"Am reusit sa castigam, ne bucuram pentru aceasta victorie, a fost un meci greu, in prima repriza ne-au pus probleme. Am avut noroc la 2 ocazii. Important e ca am scos-o la capat. Trebuie sa recunoastem ca n-am facut un joc foarte bun in aceasta seara. Nu cred (ca suntem calificati), la fotbal se poate intampla orice. Am luat un avantaj si e important. Am inscris 3 goluri si ne pregatim pentru retur.



Suntem putin obosit, dar nu avem ce sa facem. Am avut o problema la aeroport, dar suntem fotbalisti profesionisti. Resimt oboseala (dupa EURO U21), simt ca nu sunt eu, simt oboseala acumulata si este greu sa te concentrezi la ce ai de facut. Luam fiecare meci in parte si incercam sa scoatem maximum. Suntem increzatori si ne dorim acest lucru" a spus Dennis Man dupa partida.