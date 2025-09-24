Într-o perioadă în care campioana este la pământ în competiția internă, antrenorul Elias Charalambous a avut o reacție plină de încredere la conferința de presă, răspunzând ferm celor care îi pun la îndoială poziția pe bancă.



"Și când luam titlul eram criticat!"

Aflat sub presiunea rezultatelor dezastruoase din campionat, tehnicianul cipriot a fost întrebat direct dacă se gândește la demisie. Charalambous a exclus complet această variantă și a transmis un mesaj categoric, amintind că a fost contestat chiar și în momentele de succes.



"Traversăm un moment dificil în campionat. Când lucrurile merg bine, toată lumea vorbește frumos, când nu, atunci trebuie să faci față criticilor. Și când câștigam titlul eram criticat. Câteodată critica nu e corectă. Am arătat, eu și jucătorii, că putem face lucruri bune. Nu mă tem, mă îngrijorez pentru fani și pentru jucători. Știu foarte bine cine sunt și ce pot face. Sunt multe alte lucruri pe această lume de care să fii îngrijorat, ăsta e ultimul lucru de care să fiu îngrijorat", a zis antrenorul roș-albaștrilor.



Europa reprezintă o gură de oxigen pentru FCSB, atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar. Un succes în Olanda ar aduce în conturile clubului 450.000 de euro.



Charalambous și-a avertizat jucătorii în privința adversarului, pe care îl consideră extrem de periculos, în ciuda lipsei de experiență europeană. "Avem în față un adversar foarte bun. Au câștigat Cupa, ceea ce nu e ușor într-o țară cu un asemenea fotbal. Am analizat multe meciuri, inclusiv cel cu Ajax. Au controlat jocul, au fost mai buni decât Ajax. Pentru unii poate părea că nu va fi greu, dar nu e așa", a mai spus tehnicianul.

