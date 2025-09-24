În prima etapă din faza principală din Europa League, acolo unde FCSB s-a calificat pentru al doilea an la rând, campioana va întâlni gruparea olandă Go Ahead Eagles, în deplasare.

Startul modest de sezon din campionat (cu o singură victorie și doar șapte puncte după zece etape) l-a determinat pe Gigi Becali să se gândească deja la strategia de transferuri din iarnă. Până atunci, FCSB trebuie să scoată cât mai multe puncta atât pe plan intern, cât și în Europa.

Iosif Rotariu: ”FCSB e într-o criză de formă”

Iosif Rotariu, fostul mare international, a tras o concluzie după ce a urmărit-o pe FCSB în noua stagiune. Crede că echipa lui Becali nu a arătat în niciun meci precum echipa din sezonul precedent.

”(n.r. – Va juca altceva FCSB în cupele europene?) Nu știu dacă ar juca altceva. E într-o criză de formă FCSB, poate să fie și în cupele europene. N-au arătat în niciun meci că sunt echipa din sezonul trecut.

Nu știu, nu pot să prevăd ce va fi. Sunt pe un drum descendent și în campionat, și în cupele europene”, a spus Iosif Rotariu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Adversara FCSB-ului din Europa League e pe val

Go Ahead Eagles, prima adversară a lui FCSB din grupa unică Europa League, este într-o formă foarte bună în Eredivisie.

Duminică, în ultima etapă de campionat, a trecut în deplasare de PEC Zwolle, scor 2-0.

Beneficiind de eliminarea adversarului Jamiro Monteiro încă din minutul 2, trupa din Deventer s-a impus după golurile lui Milan Smit, care a semnat o dublă pe final, în minutele 80 și 90+6.

Programul lui FCSB în Europa League 2025/26: