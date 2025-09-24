Meciul este programat joi, de la 19:45, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Melvin Boel: ”Pentru FCSB o victorie ar putea însemna și un nou început!”

Melvin Boel, antrenorul lui Go Ahead Eagles, a luat parte la conferința de presă premergătoare jocului, iar tehnicianul a vorbit despre criza de rezultate pe care o parcurge campioana României. FCSB ocupă locul 13 în campionat, cu șapte puncte obținute în zece etape. Roș-albaștrii au obținut o singură victorie în acest sezon.

Boel susține că, deși Europa League este o competiție diferită față de campionatul intern, o victorie pentru FCSB în Europa ar putea însemna o relansare a roș-albaștrilor.

”Campionatul și cupele europene sunt două competații diferite. Pentru ei, o victorie ar putea însemna și un nou început. Stilul lor de joc este similar cu al nostru, dar vom vedea mâine”, a spus Melvin Boel la conferința de presă.

Mats Deijl, fundașul lateral al lui Go Ahead Eagles, i-a dat dreptate lui Boel și a atras atenția că echipa sa trebuie să fie concentrată la prestația din teren și mai puțin la rezultatele slabe obținute de FCSB în acest sezon.

”Desigur că am citit despre situația celor de la FCSB, dar este diferit în Europa League. Pentru noi este important să ne concentrăm pe lucrurile asupra cărora avem control. Trebuie să așteptăm să vedem și cine va juca pentru FCSB, dar ne concentrăm în primul rând pe modul nostru de joc.

Tocmai am vorbit despre asta cu antrenorul, simțim că toată lumea are situația sub control. Nu cred că băieții simt vreo presiune în acest moment. Toți abia așteaptă”, a spus și Mats Deijl la conferința de presă.

