Partida de pe Arena Națională va fi condusă de la centru de Istvan Kovacs.

Reacția lui Gigi Becali după ce a aflat că Istvan Kovacs va arbitra FCSB - Universitatea Craiova

Arbitrul care a condus finala Champions League din sezonul trecut nu a mai fluierat în Superliga României de mai bine de o lună, de la partida dintre UTA Arad și Unirea Slobozia, scor 1-1.

Întrebat ce părere are despre delegarea lui Istvan Kovacs la derby-ul cu Universitatea Craiova, Gigi Becali a avut o reacție fermă: ”Foarte bună! Altul mai bun nu există”, a spus patronul de la FCSB pentru GSP.

În acest sezon, Kovacs s-a aflat la centru la un singur meci al campioanei României, derby-ul cu Rapid, scor 2-2.

