PRO TV transmite meciul tur HAJDUK - FCSB, joi de la 21.45 | Drumul lui Razvan Lucescu spre grupele UCL este in direct la Pro X

PRO TV si Pro X vor transmite 4 meciuri din turul 3 preliminar din UEFA Champions League si Europa League!

Pro TV a achizitionat drepturile pentru partida tur dintre Hajduk Split si FCSB din turul 3 preliminar al Europa League! Meciul va fi joi seara de la ora 21.45! De asemenea, partida retur va fi in direct la Pro TV, pe 16 august, de la ora 21.30.

Pe langa meciurile vicecampioanei Romaniei, partidele echipei lui Razvan Lucescu, PAOK Salonic, vor fi transmise in direct de Pro X. Astfel, miercuri seara de la ora 20.00, in direct la Pro X va fi meciul tur dintre PAOK Salonic si Spartak Moscova. Returul va avea loc pe 14 august de la ora 20.30 si va fi de asemenea in direct la Pro X.

Programul transmisiunilor la TV:

Miercuri 8 august: PAOK Salonic - Spartak Moscova - ora 20.00 - in direct la Pro X

Joi 9 august: Hajduk Split - FCSB - ora 21.45 - in direct la Pro TV

Marti 14 august: Spartak Moscova - PAOK Salonic - ora 20.30 - in direct la Pro X

Joi 16 august: FCSB - Hajduk Split - ora 21.30 - in direct la Pro TV