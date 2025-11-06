Înaintea partidei, antrenorul elvețienilor, Ludovic Magnin, a analizat tactica inedită a roș-albaștrilor. Tehnicianul a remarcat schimbările dese din primul 11, o strategie impusă de Gigi Becali, și a transmis că echipa sa este pregătită pentru orice scenariu.



Ambele echipe sunt în situații similare, cu doar trei puncte după trei etape, însă Magnin pare să-și fi făcut temele în ceea ce privește stilul de joc al campioanei.



"Ne-am pregătit pentru sistem, nu pentru jucători"



Deși strategia rotației masive, criticată în trecut chiar și de Florin Tănase, poate crea probleme de omogenitate la FCSB, antrenorul lui Basel nu se lasă surprins. Acesta a ținut să puncteze că, indiferent de numele de pe teren, sistemul de joc rămâne neschimbat.



"Își schimbă constant echipa de start. Sistemul rămâne același, dar cu alți jucători. Ne-am pregătit să jucăm împotriva unui stil de fotbal, a unui sistem, nu împotriva unor individualități.



FCSB are șase, șapte jucători de echipă națională. Olaru are calitate, e un fotbalist important.



Acceptăm rolul de favoriți acasă. Vrem să depășim faza principală de Europa League și trebuie să câștigăm asemenea meciuri", a spus Magnin la conferința de presă.



Meciul dintre FC Basel și FCSB, programat în etapa a patra a Europa League va fi redat LIVE TEXT de către Sport.ro de la ora 19:45.