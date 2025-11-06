Siyabonga Ngezana (28 de ani), titular în ultimele două sezoane la FCSB și unul dintre oamenii care au contribuit decisiv la ultimele performanțe ale campioanei României, este într-o scădere evidentă de formă, în opinia patronului echipei.



Becali a anunțat deja că pregătește o ”revoluție” la echipă în iarnă, când are de gând să aducă ”4-5 fotbaliști”. Printre posturile vizate se numără și cel de fundaș central, unde Ngezana a fost singurul ”ferit” de accidentări.

Ngezana l-a enervat pe Gigi Becali



Transferat pentru 600.000 de euro în 2023, cota de piață a lui Ngezana a ajuns la 3,5 milioane de euro. Cu toate acestea, Becali spune că nu va mai transfera jucători din Africa.



„Uite ce îți spun. Să nu se creadă că e discriminare. Eu nu mai iau jucători d-ăștia. Nu e vorba de discriminare. Eu ajut mii de copii. Dar nu poți să te înțelegi cu ei. Una le spui, alta fac.



Nu pot să spun, că după se aude. Sunt lucruri care… Îți dai tu seama la ce mă refer. Are nevasta prin Africa. I-am spus acum să vină cu nevasta și copilul să-i aducă aici. El nu înțelege.



Nu au civilizație. Nu înțeleg. I-am zis ‘Penalizare!’ ‘Ce dacă’. La el nu contează. ‘Vezi că penalizare’. ‘Da, da’. I-am zis că îi luăm 20.000 și a zis ‘E ok, nu e problemă’”, a spus Becali, la Fanatik.ro.



FCSB va încerca să obțină un rezultat pozitiv în fața unui adversar dificil. Basel este campioana en-titre în Elveția și are o valoare de piață a lotului de 79,50 de milioane de euro. „Roș-albaștrii” sunt estimați de către Transfermarkt la 48,43 de milioane de euro.



Totuși, Basel nu a strălucit până acum în Europa League. Elvețienii au tot 3 puncte, ca și FCSB, obținute în etapa a doua cu Stuttgart (2-0) pe teren propriu. În rest, au pierdut cu 1-2 în deplasare la Freiburg (runda 1) și 0-2 la Lyon (runda 3, precedenta).

