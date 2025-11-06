Chiar dacă FCSB nu a reușit, momentan, să ajungă în zona play-off-ului din Superligă, campioana a avut un parcurs bun în ultimele etape, cu patru victorii în ultimele cinci partide.



Astfel, echipa lui Gigi Becali este acum pe locul opt, la doar trei puncte de ultimul loc din ”TOP 6”, ocupat de Oțelul Galați. La finalul turului, Sabău a dat verdictul: nu crede că FCSB mai arată ca în sezonul precedent.



În același timp, ”Moțul” le-a descris în câteva cuvinte și pe Universitatea Craiova și Rapid, considerate de multe voci importante din fotbalul românesc drept principalele favorite la câștigarea titlului în acest an.



Ioan Ovidiu Sabău, despre FCSB: ”Ce îți mai trebuie?”



“FCSB are o echipă valoroasă, dar depinde de starea de spirit a jucătorilor. Depinde de cât de mult își doresc, ce entuziasm au și ce obiective au. Poate sunt jucători care voiau să plece și n-au plecat. Poate voiau mai mult, poate voiau să plece la alt nivel și alți bani.



Totuși, e normal ca FCSB să se gândească la câștigarea campionatului. Mai sunt multe etape până la finalul campionatului. Dar FCSB nu mai arată ca sezonul trecut. Iar Rapid și Craiova sunt echipe cu foame, cu o stare de spirit bună și care au acea ambiție când știi că poți să obții ceva.



Discutam cu cineva de motivația jucătorilor și mi-a spus persoana respectivă: ‘Oare nu-i motivează cei 15.000 de euro pe lună? Sau oamenii care vin în tribune?’. Ce îți trebuie altceva? Să vină antrenorul să-ți spună că ești frumos? Cred că doar la noi există această idee de a-l motiva pe jucător. Probabil, în România cel mai important rol al antrenorului este să-l facă pe jucător să alerge”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, la Sport Total FM.



Decizia luată de FCSB după moartea lui Emeric Ienei. Ce vor face jucătorii la meciul cu Basel



Joi, de la 19:45, FCSB o întâlnește în Elveția pe Basel în etapa #4 din faza principală a competiției UEFA Europa League. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Jucătorii campioanei vor purta banderole negre la duelul de joi. La conferința de presă premergătoare, Florin Tănase și-a exprimat regretul față de dispariția lui Ienei.



”Vreau să transmit condoleanțe familiei domnului Ienei. O zi foarte, foarte tristă. A fost o legendă care a pus fotbalul românesc pe harta mondială. Va rămâne în inimile noastre și încă o dată condoleanțe familiei.



E clar că atunci când primești o asemenea veste nu e plăcut. Cu siguranță noi eram focusați pe acest meci și trebuia să dăm totul. (n.r. Veți purta banderole negre?) Da, clar, ar trebui să purtăm banderole negre în memoria dânsului”, a spus Tănase.

