Roș-albaștrii au primit vizita elvețienilor joi seară la București, pe Arena Națională. La capătul celor 90 de minute, Young Boys a înregistrat toate cele trei puncte după ce a arătat clar că este echipa mai puternică.



Ambele goluri au fost marcate în primul act al confruntării. Joel Monteiro a realizat o ”dublă”, după ce a deschis scorul în minutul 11 și și-a trecut din nou numele pe tabela de marcaj în minutul 36.



Marian Iancu, extrem de dur după FCSB - Young Boys: ”Trebuie să recunoaștem că nici Gigi Becali nu este vreun bancher elvețian”



Marian Iancu, fost patron la Poli Timișoara, a analizat meciul de joi seară și a ținut să puncteze faptul că elvețienii i-au predat campioanei României o lecție de fotbal.



Young Boys fusese învinsă cu 1-4 de Panathinaikos în prima etapă din Europa League, iar FCSB câștigase cu Go Ahead Eagles cu 1-0



”FCSB o încearcă o românească a la Gigi Becali în Europa League împotriva tinerilor elvețieni din Berna, jucând cu echipa a treia, cea de a doua lipsind cu desăvârșire. Prima este amanetată pentru derby-ul de duminică cu Craiova. Așa au hotărât, asta și-au asumat. Suntem la pauză, scorul este 2-0 pentru elvețieni și constatăm că să vrei, să încerci și să te lupți și să nu reușești nimic, nu este umilință, este adevăr.



Ești prost! Ești de alt nivel. Demisol! Beci! Întuneric. Așteptam ceva titulari în repriza secundă! Poate dăm și noi de ceva lumină. Vorbim după meci! Acum trebuie să recunoaștem că nici Gigi Becali nu este vreun bancher elvețian.



PS: Final de meci. Nimic la doi. Au jucat mai bine decât în etapa trecută de Europa League din Olanda, dar au venit fotbaliștii ăștia și au predat niscaiva fotbal. Viteză și forță! Seriozitate, bani și selecție. Aici se va face diferența în veci. Nu înțelegem nimic din evoluția fotbalistică nici măcar de la nivelul doi, apoi de la cel din grupele Champions League?! Să fie derby duminică și să câștige cei mai buni, poate vin moldovenii, giuleștenii sau piteștenii pe primul loc! V-ați prins?!”, a scris Marian Iancu pe Facebook.

Pentru FCSB urmează meciul de duminică seară de la ora 20:30 cu Universitatea Craiova. Meciul va conta pentru etapa #12 din sezonul regulat al Superligii României.

