FMD, predicții negre pentru FCSB și Universitatea Craiova! Ce șanse mai au la calificarea în primăvara europeană

FMD, predicții negre pentru FCSB și Universitatea Craiova! Ce șanse mai au la calificarea &icirc;n primăvara europeană Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Joi seară s-au disputat meciurile din a doua etapă a fazei principale Europa League și partidele din prima rundă a fazei principale Conference League.

TAGS:
FCSBUniversitatea CraiovaEuropa LeagueConference League
Din articol

În Europa League, FCSB s-a duelat cu Young Boys Berna, însă, după un debut reușit cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, a urmat o înfrângere fără drept de apel cu gruparea din Elveția, scor 0-2.

Football Meets Data a analizat șansele lui FCSB și ale Universității Craiova de calificare în primăvara europeană

Nici pentru Universitatea Craiova nu a fost o seară reușită la debutul în Conference League, contra lui Rakow. Polonezii s-au impus cu 2-0.

Astfel, după a doua rundă din faza principală Europa League, FCSB a căzut pe locul 24 în clasamentul competiției, ultima poziție care duce în fazele eliminatorii.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova se află pe locul 31 după o primă etapă din Conference League.

La o zi după meciuri, Football Meets Data a analizat rezultatele, iar experții au explicat ce modificări s-au produs în șansele echipelor de a merge în primăvara europeană. Statisticienii susțin acum că FCSB are șanse de doar 2% de a se califica în primele opt clasate și doar 38% șanse să joace play-off-ul de calificare în optimi, clasându-se în primele 24 de echipe.

În privința Universității Craiova, Football Meets Data susține că oltenii au 3% șanse să se claseze în primele opt echipe și 52% șanse să încheie faza grupelor în primele 24 de echipe.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Casa din Sibiu a familiei Iohannis, preluată pe jumătate de ANAF: accesul s-a făcut prin schimbarea yalei
Casa din Sibiu a familiei Iohannis, preluată pe jumătate de ANAF: accesul s-a făcut prin schimbarea yalei
ULTIMELE STIRI
Potaissa Turda - Dinamo e &icirc;n direct ACUM la Pro Arena și pe VOYO | Derby &icirc;n Liga Zimbrilor
Potaissa Turda - Dinamo e în direct ACUM la Pro Arena și pe VOYO | Derby în Liga Zimbrilor
OUT de la Rapid: &rdquo;Revine &icirc;n patru-șase săptăm&acirc;ni&rdquo;
OUT de la Rapid: ”Revine în patru-șase săptămâni”
Bogdan Stelea a văzut că T&acirc;rnovanu a luat două goluri cu Young Boys și a reacționat imediat
Bogdan Stelea a văzut că Târnovanu a luat două goluri cu Young Boys și a reacționat imediat
Gigi Becali i-a transmis un mesaj lui Alibec după răbufnirea atacantului: &rdquo;Păi ce faci, mă?&rdquo;
Gigi Becali i-a transmis un mesaj lui Alibec după răbufnirea atacantului: ”Păi ce faci, mă?”
Fanii Universității Craiova s-au săturat: &rdquo;Aseară a fost complet depășit! E greu să vorbim despre titlu cu el titular&rdquo;
Fanii Universității Craiova s-au săturat: ”Aseară a fost complet depășit! E greu să vorbim despre titlu cu el titular”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Dennis Politic, fericit după eșecul lui FCSB cu Young Boys: Aveam un obiectiv și mă bucur că s-a &icirc;ndeplinit

Dennis Politic, fericit după eșecul lui FCSB cu Young Boys: "Aveam un obiectiv și mă bucur că s-a îndeplinit"

Gigi Becali l-a făcut praf după FCSB - Young Boys 0-2: &rdquo;Iertați-mă! Ambele goluri sunt ale lui&rdquo;

Gigi Becali l-a făcut praf după FCSB - Young Boys 0-2: ”Iertați-mă! Ambele goluri sunt ale lui”

Gigi Becali a nominalizat vinovatul după eșecul cu Young Boys: Ești schimbat!

Gigi Becali a nominalizat vinovatul după eșecul cu Young Boys: "Ești schimbat!"

Mirel Rădoi și-a certat un elev după meciul cu Rakow: &bdquo;&Icirc;l vor costa viitoarele transferuri!&rdquo; + ce a spus despre FCSB - Young Boys

Mirel Rădoi și-a certat un elev după meciul cu Rakow: „Îl vor costa viitoarele transferuri!” + ce a spus despre FCSB - Young Boys

FCSB &ndash; Young Boys 0-2! Campioana Rom&acirc;niei, fără replică &icirc;n fața elvețienilor

FCSB – Young Boys 0-2! Campioana României, fără replică în fața elvețienilor

Cel mai slab de pe teren! Fotbalistul de la FCSB, terorizat și făcut franjuri de adversarul direct &icirc;n prima repriză

Cel mai slab de pe teren! Fotbalistul de la FCSB, "terorizat" și făcut franjuri de adversarul direct în prima repriză



Recomandarile redactiei
Gigi Becali i-a transmis un mesaj lui Alibec după răbufnirea atacantului: &rdquo;Păi ce faci, mă?&rdquo;
Gigi Becali i-a transmis un mesaj lui Alibec după răbufnirea atacantului: ”Păi ce faci, mă?”
Fanii Universității Craiova s-au săturat: &rdquo;Aseară a fost complet depășit! E greu să vorbim despre titlu cu el titular&rdquo;
Fanii Universității Craiova s-au săturat: ”Aseară a fost complet depășit! E greu să vorbim despre titlu cu el titular”
Bogdan Stelea a văzut că T&acirc;rnovanu a luat două goluri cu Young Boys și a reacționat imediat
Bogdan Stelea a văzut că Târnovanu a luat două goluri cu Young Boys și a reacționat imediat
Dublă lovitură pentru FCSB &icirc;naintea meciului cu Universitatea Craiova: Nu vor juca! Posibil să fie ruptură
Dublă lovitură pentru FCSB înaintea meciului cu Universitatea Craiova: "Nu vor juca! Posibil să fie ruptură"
Bogdan Racovițan, &rdquo;epuizat&rdquo; după meciul cu Universitatea Craiova! Oficialul lui Rakow a dezvăluit motivul
Bogdan Racovițan, ”epuizat” după meciul cu Universitatea Craiova! Oficialul lui Rakow a dezvăluit motivul
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
C&acirc;t trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
FCSB, față &icirc;n față cu Jerome Boateng! Campionul mondial vrea să elimine campioana Rom&acirc;niei din Europa League, cu LASK Linz
FCSB, față în față cu Jerome Boateng! Campionul mondial vrea să elimine campioana României din Europa League, cu LASK Linz
Adversar cu două fețe! Cum au descris-o austriecii pe campioana Rom&acirc;niei. LASK Linz - FCSB e joi, ora 20:00, LIVE pe VOYO
"Adversar cu două fețe!" Cum au descris-o austriecii pe campioana României. LASK Linz - FCSB e joi, ora 20:00, LIVE pe VOYO
CITESTE SI
Vremea severă lovește Rom&acirc;nia. Ploile și ninsorile viscolite creează probleme majore. Circulația pe Transalpina, &icirc;nchisă

stirileprotv Vremea severă lovește România. Ploile și ninsorile viscolite creează probleme majore. Circulația pe Transalpina, închisă

&ldquo;Actrița&rdquo; AI care a creat panică și indignare &icirc;n r&acirc;ndul actorilor &ldquo;adevărați&rdquo; de la Hollywood: &ldquo;Este &icirc;nfricoșător!&rdquo;

protv “Actrița” AI care a creat panică și indignare în rândul actorilor “adevărați” de la Hollywood: “Este înfricoșător!”

Cod portocaliu de ploi și ninsori, &icirc;ncep&acirc;nd de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

stirileprotv Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
(EN) UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!