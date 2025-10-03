FMD, predicții negre pentru FCSB și Universitatea Craiova! Ce șanse mai au la calificarea în primăvara europeană

În Europa League, FCSB s-a duelat cu Young Boys Berna, însă, după un debut reușit cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, a urmat o înfrângere fără drept de apel cu gruparea din Elveția, scor 0-2.

Football Meets Data a analizat șansele lui FCSB și ale Universității Craiova de calificare în primăvara europeană

Nici pentru Universitatea Craiova nu a fost o seară reușită la debutul în Conference League, contra lui Rakow. Polonezii s-au impus cu 2-0.

Astfel, după a doua rundă din faza principală Europa League, FCSB a căzut pe locul 24 în clasamentul competiției, ultima poziție care duce în fazele eliminatorii.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova se află pe locul 31 după o primă etapă din Conference League.

La o zi după meciuri, Football Meets Data a analizat rezultatele, iar experții au explicat ce modificări s-au produs în șansele echipelor de a merge în primăvara europeană. Statisticienii susțin acum că FCSB are șanse de doar 2% de a se califica în primele opt clasate și doar 38% șanse să joace play-off-ul de calificare în optimi, clasându-se în primele 24 de echipe.

