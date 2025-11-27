FCSB, prăbușire fără sfârșit! Cam așa se poate rezuma actuala stagiune pentru formația pregătită de Pintilii și Charalambous.

După dezastrul istoric din campionat, prezentat de Sport.ro aici, în această seară, campioana a mai „reușit“ o contraperformanță șocantă: pierderea unui meci, în superioritate numerică, cu un gol primit în superioritate numerică! Practic, acest 0-1 cu Steaua Roșie Belgrad, în deplasare, înseamnă, în mare măsură, capăt de drum în Liga Europa.

Anul trecut, FCSB strânsese o avere în grupă, după cinci etape

În acest moment, FCSB are patru înfrângeri la rând, în grupa de Europa League. După victoria cu Go Ahead Eagles (1-0) din runda inaugurală, au curs eșecurile cu Young Boys (0-2), Bologna (1-2), Basel (1-3) și Steaua Roșie Belgrad (0-1).

Practic, singura victorie din grupa de Europa League de până acum a adus suma de 450,000 de euro pentru clubul patronat de Gigi Becali. La care se adaugă prima de calificare, în această fază, de 4,3 milioane de euro.

Prin comparație, anul trecut, până în acest punct din Liga Europa, FCSB câștigase o avere numai prin rezultatele obținute în grupă. Atunci, campioana României avea trei victorii, o remiză și o înfrângere, după primele cinci runde:

*4-1 cu RFS

*1-0 cu PAOK Salonic

*0-4 cu Rangers

*2-0 cu Midtjylland

*0-0 cu Olympiakos

Bilanțul financiar al acestor rezultate? 1,5 milioane de euro exclusiv pentru puncte! La care se adăuga și prima de calificare în grupa de Europa League, de 4,3 milioane de euro. Așadar, FCSB avea deja 5,8 milioane de euro, anul trecut, după etapa a 5-a din Europa League.

Acum, suma strânsă e mai mică. Cu aproximativ un milion de euro. Și pierderile vor continua! Pentru că, pe fondul rezultatelor slabe, interesul fanilor va scădea. Ceea ce înseamnă că vor fi multe locuri goale în tribune, la partidele de acasă cu Feyenoord (11 decembrie) și cu Fenerbahce (29 ianuarie). Drept urmare, nici vânzarea biletelor nu va mai genera veniturile-recrod din campania precedentă.

