FCSB a început tare repriza a doua la Belgrad, iar prima mare ocazie a venit în minutul 47. Juri Cisotti, introdus la pauză de Elias Charalambous, a fost la un pas să readucă echipa în joc.
Faza a plecat de la Florin Tănase, care a protejat excelent mingea la mijlocul terenului. Balonul a circulat apoi rapid între Daniel Bîrligea și Darius Olaru, iar căpitanul roș-albaștrilor l-a găsit perfect pe Cisotti la 20 de metri de poartă.
Juri Cisotti a zguduit bara în Steaua Roșiei - FCSB! De unde a șutat italianul
Italianul a șutat puternic din afara careului, dar mingea a lovit în plin bara din partea dreaptă.
Juri Cisotti are 28 de meciuri în acest sezon, cu trei goluri și șase pase decisive în toate competițiile. Reușita de la Belgrad ar fi fost al doilea său gol în Europa League, după cel marcat în calificări.
La momentul redactării acestui articol, Steaua Roșie conduce cu 1-0, Duarte marcând în inferioritate numerică. Partida este în desfășurare și poate fi urmărită LIVE TEXT pe Sport.ro.