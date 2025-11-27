FCSB a început tare repriza a doua la Belgrad, iar prima mare ocazie a venit în minutul 47. Juri Cisotti, introdus la pauză de Elias Charalambous, a fost la un pas să readucă echipa în joc.

Faza a plecat de la Florin Tănase, care a protejat excelent mingea la mijlocul terenului. Balonul a circulat apoi rapid între Daniel Bîrligea și Darius Olaru, iar căpitanul roș-albaștrilor l-a găsit perfect pe Cisotti la 20 de metri de poartă.

Juri Cisotti a zguduit bara în Steaua Roșiei - FCSB! De unde a șutat italianul

