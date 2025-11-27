FCSB a intrat modest în meciul de la Belgrad, chiar dacă Steaua Roșie a rămas în inferioritate numerică încă din minutul 28. Cu scorul încă 0-0 la pauză și cu un joc lipsit de claritate, Elias Charalambous a decis să forțeze schimbarea ritmului încă de la începutul reprizei secunde.

Câte schimbări a făcut FCSB la pauza meciului cu Steaua Roșie Belgrad

Campioana României a făcut trei schimbări la pauză cu intenția de a forța deschiderea de scor.

Au intrat Juri Cisotti și Florin Tănase. Cei doi fotbaliști care au părăsit terenul sunt Mihai Lixandru și Mamadou Thiam.

Partida Steaua Roșie Belgrad – FCSB este în desfășurare și poate fi urmărită LIVE TEXT pe Sport.ro.

Echipele de start

Steaua Roșie Belgrad: Matheus – Seol, Tebo Uchenna, Veljkovic, Tiknizyan – Handel, Krunic, Elsnik – Duarte , Ivanic – Arnautovic

Rezerve: Glazer, Gutesa, Rodrigao, Bajo, Milson, Katai, Damjanovic, Kostov, Stankovic, Lekovic, Zaric, Avdic

FCSB: Zima – Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic – Șut, Lixandru – Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea

Rezerve: Udrea, Tănase, Edjouma, Politic, Pantea, Cisotti, Popescu, Alhassan

