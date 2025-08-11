După victoria spectaculoasă din tur, scor 3-2, obținută săptămâna trecută pe Arena Națională, FCSB se pregătește pentru returul cu Drita, programat joi, la ora 21:00, în Kosovo. Partida, decisivă pentru accederea în faza următoare a competiției europene, va putea fi urmărită exclusiv pe VOYO.



Primul meci dintre cele două echipe a oferit publicului un adevărat spectacol fotbalistic. FCSB a intrat pe teren cu determinare și a reușit să se impună într-un duel echilibrat, presărat cu faze spectaculoase și răsturnări de situație. Golurile și atmosfera de pe Arena Națională au ținut fanii cu sufletul la gură până la ultimul fluier. Acum, atenția se mută în Kosovo, unde FCSB trebuie să gestioneze avantajul fragil pentru a obține calificarea.

Drita - FCSB, LIVE pe VOYO



Returul Drita – FCSB promite să fie la fel de intens ca partida tur. Drita va beneficia de avantajul terenului propriu și al suporterilor din tribune, iar presiunea va fi uriașă pentru ambele echipe. FCSB, echipa cu ambiții mari pe plan european, își dorește să continue parcursul european și să aducă bucurie fanilor din România.



Toți iubitorii fotbalului vor putea urmări partida numai pe VOYO, joi, începând cu ora 21:00. Accesul la transmisiune este disponibil prin abonament, iar platforma oferă posibilitatea de a viziona meciul live, de oriunde, pe telefon, tabletă, laptop sau smart TV.

Pe lângă transmisiunea integrală a meciului, VOYO le oferă fanilor și ocazia de a urmări reacții, analize și interviuri după partidă, pentru a înțelege mai bine miza și desfășurarea jocului.

Nu rata șansa de a trăi emoțiile unui meci decisiv pentru fotbalul românesc! Joi seară, de la 21:00, Drita – FCSB se vede doar pe VOYO – platforma unde fotbalul de calitate se joacă live.

