„Nu am ce să fac!” Ștefan Bichir, discuție aprinsă cu fanii CSA. FSCB, tot mai aproape de revenirea în Ghencea

După o perioadă de aproximativ un an, în care FCSB a încercat să obțină accesul pe arena din Ghencea, lucrurile par să o fi luat pe drumul dorit de oficialii vicecampioanei.

FCSB ar putea disputa primul meci în Ghencea chiar derby-ul cu Dinamo, programat în etapa cu numărul doi a sezonului 2023/2024 din Superliga, pe 22 iulie.

Bichir le-ar fi transmis suporterilor CSA într-o discuție particulară, potrivit GSP, că nu este un susținător al acestei idei (ca FCSB să joace în Ghencea), însă nu are pârghiile necesare la dispoziție pentru a împiedica acest lucru să se întâmple.

„Nu îmi convine, dar nu prea mai am ce să fac și nici nu am de gând să fac închisoare pentru că nu respect legea. Se pare că va trebui să renunțăm”, le-ar fi transmis Ștefan Bichir suporterilor.

Becali, încrezător că FCSB va juca în Ghencea meciul cu Dinamo

FCSB nu va putea să evolueze în startul sezonului 2023/24 pe Arena Națională, deoarece pe cel mai mare stadion al țării se vor organiza alte evenimente.

Gigi Becali este încrezător că FCSB va fi lăsată să evolueze în Ghencea, pe stadionul „Steaua”.

„Băi, eu cred că vom juca acolo. De ce? Au tot făcut figuri, dar, ce am înțeles, eu nu am vorbit cu ăsta, cu Ciolacu, dar eu acum o să-i dau un telefon. Și ce am înțeles eu, că am și eu relații.

Ciolacu le-a dat ordin spunând 'i-am promis lui Becali că are obligația ca Steaua, așa a zis el, Steaua, să joace pe Ghencea!' Deci, sută la sută o să jucăm pe Ghencea. Cică lor le e frică de Talpan. Vă dați seama în ce țară trăim? Să-ți fie frică de Talpan? Cât e Ciolacu ministru, nu-mi fac griji. E om serios și se ține de cuvânt”, a spus Gigi Becali.

Programul primei etape din Liga 1

Vineri, 14 iulie

Ora 18.30 Oțelul Galați – UTA Arad

Ora 21.30 CFR 1907 Cluj - Politehnica Iași

Sâmbătă, 15 iulie

Ora 18.30 FC Hermannstadt – Farul Constanța

Ora 21.30 FC Rapid 1923 – Sepsi OSK Sf. Gheorghe

Duminică, 16 iulie

Ora 18.30 Petrolul Ploiești - Universitatea Cluj

Ora 21.30 FC U Craiova 1948 - FCSB

Luni, 17 iulie

Ora 18.30 FC Voluntari – FC Botoșani

Ora 21.30 Dinamo - Universitatea Craiova

Programul etapei a doua din Liga 1

Vineri, 21 iulie

Ora 18.30 Sepsi OSK Sf. Gheorghe - FC U Craiova 1948

Ora 21.30 UTA Arad - CFR 1907 Cluj

Sâmbătă, 22 iulie

Ora 17.00 FC Botoșani – Petrolul Ploiești

Ora 19.15 Farul Constanța – FC Voluntari

Ora 22.00 Universitatea Cluj – FC Rapid 1923

Duminică, 23 iulie

Ora 18.30 Politehnica Iași – FC Hermannstadt

Ora 21.30 FCSB - Dinamo

Luni, 24 iulie

Ora 20.30 Universitatea Craiova – Oțelul Galați