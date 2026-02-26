Doi bărbați, arestați la o zi după ce poliția a descins în mai multe case și a întocmit un dosar de pariuri sportive și meciuri trucate

Bărbații sunt puşi sub acuzare pentru înşelăciune în dosarul care vizează falsificarea rezultatelor pentru obţinerea de venituri injuste în domeniul pariurilor sportive pentru Liga a III-a de fotbal, speţă în care sunt implicaţi reprezentanţi ai unui club de fotbal din judeţul Prahova, inclusiv jucători, scrie news.ro.

Un complet de judecată de la Judecătoria Ploieşti a dispus, joi, arestarea preventivcă a doi bărbaţi în dosarul care vizează înşelăciuni în domeniul pariurilor sportive pentru Liga a III-a de fotbal, păgubită fiind o companie din domeniul pariurilor sportive.

Unul dintre arestaţi este inculpat pentru înşelăciune cu un prejudiciu de 143.051 lei în dauna unei companii de pariuri sportive, în timp ce în cazul celui de-al doilea prejudiciul este stabilit la 82.907 de lei, păgubită fiind o altă entitate juridică.

Niciunul dintre cei doi nu are antecedente penale.

Soluţia pronunţată de Judecătoria Ploieşti nu este definitivă, putând fi contestată.

Poliţiştii au făcut, miercuri, 34 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar care vizează înşelăciuni în domeniul pariurilor sportive. Mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, inclusiv jucători, sunt suspectate că au influenţat şi au alterat rezultate ale unor partide din Liga a III-a, inducând în eroare organizatori de pariuri sportive. Suspecţii ar fi obţinut astfel foloase patrimoniale injuste în cuantum de aproximativ 840.000 de lei. Un număr de 21 de persoane au fost duse la audieri.

”În urma cercetărilor efectuate a rezultat că, pe parcursul ultimului sezon competiţional, mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, precum şi alte persoane aflate în legătură directă cu acesta, inclusiv jucători ai echipei, ar fi acţionat în mod coordonat, în scopul influenţării şi alterării rezultatului unor partide disputate în cadrul Ligii a III-a organizate de Federaţia Română de Fotbal. Ulterior, persoanele cercetate ar fi indus în eroare organizatori de pariuri sportive cu privire la corectitudinea desfăşurării meciurilor şi la integritatea competiţiei sportive, prin plasarea de pariuri atât în mediul online, cât şi în agenţii de profil, creând aparenţa unor pariuri conforme cadrului legal, în condiţiile în care rezultatele partidelor ar fi fost cunoscute şi prestabilite”, au transmis anchetatorii.