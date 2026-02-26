Echipa pregătită de Dorinel Munteanu leagă eșecuri pe linie și se situează pe locul 15 în clasament cu 17 puncte. După 28 de etape desfășurate în sezonul regulat, sibienii au bifat doar trei victorii, la care s-au adăugat opt rezultate de egalitate și 17 înfrângeri.

Dorinel Munteanu dezvăluie: ”Au fost discuții”

Dorinel Munteanu a explicat că nu a vorbit propriu-zis cu conducerea, în schimb, au existat discuții între conducere și echipă, descrise de tehnician drept ”foarte pozitive”.

Hermannstadt se află într-un moment destul de critic, în contextul în care se situează la șapte lungimi în spatele locului 14 ocupat de Unirea Slobozia.

Hermannstadt o va întâlni vineri, de la 17:00, pe FC Botoșani la Sibiu. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro

”N-am avut discuție, a avut o discuție conducerea cu echipa, foarte pozitivă, feedback-ul este... a fost foarte pozitiv. N-ar fi trebuit să se întâmple acest lucru pentru că totul depinde de noi, depinde de noi cei care conducem echipa, mă refer la antrenori și la mine, care mi-am luat responsabilitatea, dar și la jucători, că până la urmă jucătorii sunt cei care sunt pe teren.

Vreau mai multă concentrare și multă determinare. Să le lipsească frica mâine, să le lipsească teama. N-au... dacă sunt profesioniști, ar trebui să țină foarte mult la egoul lor și la potențialul lor, la valoarea lor, la jocul colectiv.

Mâine trebuie să avem o constanță pe durata celor 90 sau cât vrea arbitrul să țină jocul, să avem o constanță în randament. Trebuie să câștigăm jocul neapărat”, a spus Dorinel Munteanu la conferința de presă.